Sénégal: La reconstruction de la route Sénoba-Ziguinchor a généré environ 8 800 emplois, selon un adjoint du gouverneur

Ziguinchor — La reconstruction de la route reliant Sénoba à Ziguinchor (sud) a généré environ 8.800 emplois, a indiqué, mardi, l'adjoint du gouverneur de Ziguinchor chargé des questions de développement de la région, Alsény Bangoura.

"Dans le cadre du projet de réhabilitation de la RN4, nous avons disposé de données claires, qui font état de 8 800 emplois créés", a déclaré M. Bangoura en intervenant à une réunion d'évaluation du projet de reconstruction de cette route nationale.

La direction régionale de l'Agence des travaux et de gestion des routes (AGEROUTE), chargée de la reconstruction de cette voie terrestre, a le mérite d'avoir créé autant d'emplois, selon l'adjoint du gouverneur.

Il a associé à ce résultat - en termes d'emplois créés - le bureau régional à Dakar de l'Organisation internationale du travail (OIT), un partenaire de l'AGEROUTE dans la rénovation de cette route.

"Cette évaluation aide à fournir à l'État des données fiables sur les retombées des projets publics en termes d'emplois, dans le domaine des infrastructures routières notamment", a dit Alsény Bangoura.

L'évaluation participe aussi d'une bonne prise en compte de l'impact socioéconomique des investissements publics, selon M. Bangoura.

Frédéric Bando, chargé de travaux publics à l'OIT, a souligné la capacité des infrastructures à produire des emplois.

"Le secteur des infrastructures génère de nombreux emplois, aussi bien la préparation que l'exécution des projets", a-t-il dit lors de la réunion d'évaluation.

Il peut s'agir d'emplois directs et d'emplois indirects, lesquels proviennent de la consommation que génèrent les projets infrastructurels, selon M. Bando.

La route Sénoba-Ziguinchor, l'une des principales voies terrestres du pays, va coûter 115 milliards de francs CFA, selon Ibrahima Lo, chargé de suivi-évaluation à l'AGEROUTE.

"Le projet est en cours. Sa livraison finale est prévue vers la fin de l'année 2026", a dit M. Lo à l'APS, ajoutant : "Le projet comprend aussi des composantes sociales et économiques, notamment des aménagements urbains, des infrastructures communautaires et des actions de sensibilisation à la sécurité routière."