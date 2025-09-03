Sénégal: Gouvernance locale - Lancement officiel du projet de volontariat pour l'inclusion numérique

Dakar — La phase pilote du projet de volontariat pour l'inclusion numérique au Sénégal, une initiative de solidarité numérique visant à améliorer la gouvernance locale des collectivités territoriales à l'aide de la technologie numérique, a été lancée mardi, à Dakar, a constaté l'APS.

Ce programme d'inclusion numérique placé sous la tutelle du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture est conduit par Africa Volontaires Connect en partenariat avec France Volontaires, dans le cadre de la mise en œuvre du programme DENVA (Développement des écosystèmes nationaux de volontariat en Afrique).

"Concrètement, nous allons intervenir au cours de la phase pilote dans 24 collectivités territoriales réparties dans sept départements et trois régions, notamment Dakar, Thiès et Kaolack, à travers une caravane numérique", a indiqué le coordonnateur national du projet, Cheikh Sall, lors de la cérémonie de lancement.

"Ce projet consiste à déployer une vingtaine volontaires formés et qualifiés dans divers domaines du numérique, en archivage numérique, maintenance et entretien informatique, en innovation et développement de solutions digitales afin d'appuyer les collectivités territoriales et les communautés de base", a-t-il expliqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Nous voulons aider les collectivités territoriales à moderniser leurs services, améliorer l'accessibilité et sécuriser leurs archives, tout en accompagnant les citoyens dans l'usage et l'entretien des outils numériques", a ajouté M. Sall, par ailleurs président d'Afrika Volontaires Connect.

La phase pilote du projet, d'une durée de huit mois, cible 24 communes des départements de Dakar, Pikine, Keur Massar, Rufisque, Thiès, Kaolack et Nioro. Ses activités démarreront en septembre à Dakar avant de se poursuivre à Pikine, Thiès, Kaolack, entre autres localités sélectionnées.

Chaque étape communale prévoit une semaine d'activités intenses animées par les équipes de volontaires, formateurs, archivistes et innovateurs.

Cheikh Sall, a également souligné que ce projet entend démontrer "comment le numérique, associé au volontariat, peut transformer la gouvernance locale et améliorer les conditions de vie socio-économiques des populations locales".

"L'objectif est d'expérimenter un modèle qui allie volontariat et digital, en vue d'une éventuelle extension à d'autres régions du Sénégal, voire à d'autres pays de la sous-région", a-t-il précisé.

Le directeur général de la Jeunesse, Alassane Diallo, représentant la ministre de la Jeunesse, a réaffirmé l'adhésion et le parrainage de la tutelle au projet de volontariat pour l'inclusion numérique au Sénégal.

Financé à hauteur de 24.423 euros dont 17.950 euros du programme DENVA, ce projet s'inscrit dans la tradition de solidarité numérique du Sénégal et la Stratégie nationale numérique du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko.

Le maire de Keur Madiabel, Abdoulaye Diatta, porte-parole des collectivités territoriales bénéficiaires, a salué cette initiative qui renforcera les capacités numériques de 24 communes, notamment dans la digitalisation des services publics et le soutien à l'entrepreneuriat des jeunes et à l'autonomisation des femmes.

L'intégration de 20 volontaires qualifiés viendra, selon lui, consolider les acquis locaux et favoriser des résultats durables pour les populations, à travers une synergie accrue entre Etat, collectivités territoriales, partenaires et société civile.

La cérémonie de lancement a réuni des représentants de l'Etat, dont plusieurs membres du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, ainsi que plusieurs élus locaux.