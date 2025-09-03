Tunisie: Les Rencontres internationales de la Photographie de Ghar El Melh sont de retour au fort ottoman Lazaret

TUNIS — La cause environnementale est au coeur des Rencontres internationales de la Photographie de Ghar El Melh qui feront leur retour dans une 10ème édition prévue du 8 au 11 septembre 2025, au fort ottoman Lazaret, à Ghar El Melh, près de Bizerte.

Placée sous le thème de "la durabilité et la lutte contre les changements climatiques", ce rendez-vous photographique est de retour après une absence de dix ans. La neuvième édition avait eu lieu dans le même espace du 7 au 13 juin 2015.

L'exposition internationale "Sawer Bel Akhdher"

Les Rencontres Internationales de la Photographie de Ghar El Melh est un événement organisé par l'Association Club Photo de Tunis (ACPT), avec le soutien de la Délégation de l'Union européenne en Tunisie, de l'Équipe Europe, et de plusieurs projets de coopération.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des photographes, professionnels et amateurs, tunisiens et étrangers, couvrant diverses disciplines photographiques seront presents à ce rendez-vous unique en Tunisie dédié à la photographie.

Cette nouvelle édition propose un programme riche et diversifié composée d'une grande exposition collective présentant les regards croisés de talents venus de Tunisie et d'Europe, des master class thématiques animées par des experts internationaux, des balades photographiques mettant en valeur le patrimoine naturel et culturel de Ghar El Melh notamment au vieux port et au village ainsi qu'une chasse au trésor originale, conçue pour faire découvrir l'écosystème unique de la région.

La première journée sera marquée par le vernissage, à 19h, de l'expostion intitulée "Sawer Bel Akhdher" (Peins en vert). Des visites guidées seront organisées quotidiennement dans divers horaires de la journée. Cette exposition s'insère dans le cadre de la campagne « SAWER BEL AKHDHAR » de la Délégation de l'Union européenne en Tunisie mêlant durabilité et créativité.

L'exposition va rassembler des séries photographiques illustrant divers axes notamment l'observation des effets des changements climatiques sur les écosystèmes naturels, la faune et la flore et les communautés partout au monde et spécifiquement en Tunisie aussi.

Les master class

Différentes thématiques seront au coeur des master class qui seront données par les photographes tunisiens Saif Fradj et Wissem El Abed (l'Art pour sensibiliser à la crise climatique) et Hasna Ellouzi (L'agriculture ramli de Ghar El Melh, exemple de résilience).

Les autres master class au programme seront données par des photojournalistes europèens de renom, à savoir la Suédoise Ann Johansson (la photographie de portrait comme outil de changement), l'Espagnol Santi Palacios (Journalisme visuel : migrations, conflits et crise climatique), l'Espangole Loyola Pérez de Villegas Muniz (Prisme photographique et questions sociales") et la Française Viviane Dalles (Photographie engagée, la juste distance) et son compatriote Pierre Gassin ("La résilience des communautés à Kerkennah" et "le noir et blanc en photographie"°,

Pierre Gassin partagera ses choix esthétiques, ses techniques, et sa vision de la photographie comme outil de contemplation et de mémoire. Photographe, auteur et éditeur français, Gassin s'est installé en Tunisie après avoir dirigé pendant 22 ans le Centre Iris à Paris.

Fondateur du Palais de la Photographie à Sfax, il tombe amoureux de l'archipel de Kerkennah, qui devient à la fois son refuge et sa muse. Pendant plus d'une décennie, il y capture avec délicatesse felouques, palmiers, reflets et lumières marines. En 2022, il ouvre la Galerie Gassin, un espace dédié à l'image, à la mémoire et à la culture locale.

"La technologie au service de la cause climatique" est une master class qui sera animée par un collectif de Greenov'i, un projet qui vise à contribuer à la transition écologique de l'économie tunisienne en appuyant pour l'adoption des modes de consommation et de production plus sobres, en phase avec l'économie verte.

Au programme, des échanges stimulants, des témoignages concrets, et la présence de plusieurs startups vertes tunisiennes soutenues par Greenov'i.

Greenov'i est un projet de 12M EUR, lancé en 2023, qui se propose d'accompagner et appuyer la transition écologique en Tunisie sur une durée de 5 ans. Financé par l'Union européenne et mis en oeuvre par Expertise France, ce projet soutient le développement d'éco-entreprises et appuie l'adoption de modes de production sobres, durables et équitables.

Des séance de critique photo avec l'Association Club Photo de Tunis sont également au menu.

Créées en 2003, les Rencontres internationales de la Photographie de Ghar El Melh se sont tenues chaque année jusqu'en 2009, portées par l'engagement de quelques photographes bénévoles. Après une interruption de quatre ans, elles sont revenues avec deux éditions, les 8ème et 9ème en 2014 et 2015.

Au-delà d'un rendez-vous artistique, ces rencontres ambitionnent de créer un espace de réflexion et d'échange où la photographie devient un vecteur de sensibilisation aux enjeux environnementaux. Elles s'inscrivent dans la volonté de renouer avec l'âge d'or de Ghar El Melh comme lieu d'expression, de dialogue et de créativité.