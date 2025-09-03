Congo-Brazzaville: Gouvernance - La première édition des Matinées de la performance bouclée à Brazzaville

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Réforme de l'Etat, Luc Joseph Okio, a présidé le 29 août dernier l'atelier sur les Matinées de la performance. Organisé par la plateforme Owando Consulting, en partenariat avec l'agence Ambition et l'association congolaise de l'évaluation, cet atelier a permis la mobilisation des acteurs publics, privés et institutionnels autour des défis et opportunités de la modernisation de l'action publique, en lien avec le Plan stratégique de la réforme de l'État (PSRE 2025-2029).

La première édition des Matinées de la performance a tenu toutes ses promesses. Ce grand rendez-vous des acteurs de l'entrepreneuriat, de l'administration publique et des adeptes de l'innovation a permis aux participants d'échanger sur plusieurs points liés à la modernisation de la gouvernance institutionnelle.

Selon les organisateurs, les Matinées de la performance visent à stimuler une dynamique collective et à proposer des solutions concrètes pour renforcer la gouvernance, améliorer la performance et consolider la résilience des institutions. « Elles constituent un espace de dialogue, de partage d'expériences et de co-construction d'actions durables pour bâtir, à l'horizon 2035, une administration publique moderne, efficace et proche des citoyens », a indiqué Luc Joseph Okio.

Cette première édition a été placée sur le thème « Gouvernance et résilience des organisations au Congo : comment articuler suivi-évaluation, gestion des risques et continuité d'activité dans les secteurs public et privé ? »

Outre les partages de connaissances, certaines personnalités ont été récompensées grâce à leur leadership stratégique, leur capacité d'innovation, la performance de leurs organisations ainsi que leur engagement en faveur de la résilience et de la transformation durable. Il s'agit, entre autres, du directeur général des Mucodec, Dieudonné Ndinga Moukala, qui a reçu le trophée du «Manager de la performance 2025 ».