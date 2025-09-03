Congo-Kinshasa: Inédit - « La voiture c'est l'aventure » de nouveau dans les rayons

Au centre d'une séance de dédicace organisée par Acria ASBL l'après-midi du 30 août au Royal garden, la bande dessinée de Barly Baruti parue la première fois en 1987 vient d'être rééditée trente-huit ans plus tard.

38 ans après la première édition de « La voiture c'est l'aventure », sa toute première bande dessinée en couleurs, Barly Baruti s'y est remis. Il a tenté à nouveau l'aventure avec une couverture cartonnée, la précédente était souple. Les 5 000 premiers exemplaires n'ont jamais contenté les amateurs de bande dessinée qui n'ont pas arrêté leurs demandes instantes.

Enchanté de subir à chaque fois une insistance devenue plus pressante au fil des ans, le bédéiste dit l'avoir rééditée avec bonheur. « C'est un plaisir pour moi, et même je considère comme une bénédiction le fait que les gens se souviennent encore d'une bande dessinée qu'ils ont lue autrefois 38 ans plus tard, cela fait un grand bien. En considérant le nombre d'albums publiés dans le monde, qu'il se trouve encore des gens qui soient demandeurs, cela me fait grandement plaisir ».

Par ailleurs, comme il a plu au bédéiste de le rappeler au Courrier de Kinshasa : « "La voiture c'est l'aventure" est mon tout premier album BD et il s'avère aussi qu'il fait partie des tout premiers d'Afrique centrale réalisés selon les normes universelles ». Bien plus encore, a-t-il soutenu : « le resortir maintenant après plusieurs requêtes, c'est quelque part une sorte de consécration de la bande dessinée congolaise ».

A n'en pas douter, la réédition fait le bonheur de plusieurs, comme l'a confié au Courrier de Kinshasa Dan Mukeba, serrant sur son coeur l'album qu'il venait de se faire dédicacer par Barly. Un rêve de plusieurs décennies se réalisait enfin. « Je viens de me procurer "La voiture c'est l'aventure", je l'ai achetée par pure nostalgie. Il y a très longtemps, enfant, j'avais lu la première édition que j'avais vraiment aimée alors. La revoir sur le marché grâce à cette réédition me permet de l'avoir pour moi car j'avais eu l'occasion de la lire à la bibliothèque de l'école sans pouvoir la ramener à la maison, obligé de lire sur place », a-t-il dit. Et de renchérir : « Maintenant, je l'ai, il est à moi, je suis fier de l'avoir ».

Croquant un éléphant à chaque dédicace de « La voiture c'est l'aventure », Barly justifie la présence permanente du pachyderme en ces termes : « Un éléphant a une excellente mémoire. Il se souvient toujours de beaucoup de choses. Et, cela fait 38 ans que cette bande dessinée est parue mais elle est restée en mémoire de plusieurs lecteurs ». Et de rappeler en sus : « L'éléphant Tembo fait partie des trois personnages principaux de "La voiture c'est l'aventure" ».