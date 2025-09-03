Congo-Kinshasa: Le Pr émérite Malembe Tamandiak a tiré sa révérence

Malembe Tamandiak fut professeur émérite, initiateur de l'Institut technique de l'information, aujourd'hui Unusic (Université des sciences de l'information et de la communication) après avoir été Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication (Ifasic).

Paul Malembe Tamandiak s'en est allé du monde des vivants. Il a rendu l'âme à l'âge de 88 ans, le lundi 1er septembre 2025, aux Cliniques universitaires de Kinshasa, des suites d'une maladie, après plusieurs jours d'hospitalisation.

Reconnu comme père de la presse congolaise et formateur de la majorité des journalistes de la République démocratique du Congo, Paul Malembe fut également le premier journaliste à présenter le journal télévisé à la Radiotélévision nationale congolaise, anciennement OZRT.