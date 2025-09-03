Congo-Brazzaville: Département de la Bouenza - Les femmes handicapées édifiées sur la santé de la reproduction

Les femmes vulnérables du district de Mabombo, dans le département de la Bouenza, ont échangé du 28 au 31 août, avec les responsables de l'Observatoire handicap humanité (H20), une organisation non gouvernementale que dirige Emmanuel Bati sur « la santé reproductive de femmes handicapée », explique le communiqué de presse.

L'échange s'inscrivait dans le cadre du projet hygiène menstruelle, santé reproductive et sexuelle des femmes handicapées de H20 pour l'exécution de son programme triennal d'action budgétaire annuelle 2023-2025. La descente des responsables de H20 dans ce département a permis au secrétaire permanente de H20, Julienne Laure Kengué, a donné des enseignements à cette couche vulnérable sur le cycle menstruel, les techniques utilisées pendant cette période ainsi que les maladies générales endocriniennes.

Elle a conseillé les femmes vivant avec handicap d'avoir une bonne hygiène sexuelle afin d'éviter des maladies, d'intégrer la culture de planning familial pour l'espacement des naissances, poursuit le communiqué. Les femmes ont été invitées à l'utilisation des serviettes hygiéniques appropriées ainsi qu'aux produits de toilette doux à faible concentration en acide.

La rencontre avec ces dernières n'est pas la première du genre car les femmes du district de kolo et Kingoué ont été sensibilisées respectivement en 2023 et 2024 par H20 en collaboration avec l'association 47 Zola via l'Eglise évangélique du Congo. La descente des responsables de l'Observatoire handicap humanité a été marquée également de la distribution des kits de dignités aux jeunes filles et femmes handicapées. Au total, vingt-quatre jeunes filles ont été bénéficiaires des kits : sceau d'eau, sous-vêtement, lait de beauté, bande hygiénique, peigne, sandales, pagne et bien d'autres.

Notons que le district de Mabombo qui compte une population estimée à 11839 personnes présente près de 15% de gens vivant avec handicap. Elle est confrontée au problème d'accessibilité dans les zones rurales où les infrastructures sont souvent limitées. D'autres obstacles sont notamment liés aux services de santé, à l'éducation, à l'emploi adapté, l'inaccessibilité aux édifices publics, au manque de transport adapté, la stigmatisation sociale et à la discrimination qui affecte leur autonomie, leur estime de soi et leur participation à la vie économique et politique.