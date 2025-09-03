Madagascar: Baie de Moramba - Une allée de baobabs en fibre sous la mer

Une allée de baobabs en fibre écologique a été installée dans la baie de Moramba, dans la région Sofia. L'initiative associe création artistique et protection de l'environnement.

Inspirée de l'allée des baobabs de Morondava, connue dans le monde entier, cette version sous-marine se compose de cinq structures artificielles hautes de 7 à 8 mètres, façonnées en fibre écologique. Conçus comme des « baobabs marins », ces sculptures visent à restaurer la biodiversité des fonds fragilisés par la surpêche et la dégradation des coraux.

Le ministre de la pêche et de l'économie bleue, Paubert Mahatante, s'est rendu sur le site et a plongé pour découvrir ces structures inédites. « Je salue ce projet visionnaire qui s'inscrit pleinement dans la politique nationale de développement durable et d'économie bleue. Ces baobabs sous-marins marquent une étape historique dans la protection des richesses marines et dans l'innovation environnementale à Madagascar », a-t-il déclaré.

Fonctionnant comme de véritables récifs artificiels, les baobabs en fibre attirent déjà des poissons qui y trouvent refuge et s'y reproduisent, contribuant ainsi à repeupler la zone. Ils favorisent également le retour d'espèces menacées comme les filaos. Une première dans la conservation marine à Madagascar.

Concept unique

Si des installations similaires existent ailleurs dans le monde, l'ONG souligne que le concept des baobabs sous-marins est unique, combinant forte symbolique culturelle et utilité écologique. « Ces structures incarnent notre engagement à associer protection de l'environnement, pêche durable et sensibilisation des communautés locales », précise un communiqué publié à l'occasion du lancement du projet.

Par cette initiative, la baie de Moramba devient le cadre d'une expérimentation inédite : transformer un symbole malgache, le baobab, en outil de préservation marine. Vision Madagascar espère que cette installation permettra d'accroître rapidement les ressources halieutiques disponibles pour les pêcheurs de la région.