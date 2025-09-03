Madagascar: Football/Mondial 2026 - Les Barea jouent leur qualification

Madagascar affrontera, jeudi 4 septembre, la République centrafricaine à Casablanca (Maroc), dans le cadre de la septième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Après l'exploit récent des Barea A' au Championnat d'Afrique des nations (CHAN), l'attention des supporters se tourne désormais vers la sélection A. Les joueurs de Corentin Martins, sélectionneur franco-portugais, disputeront deux rencontres décisives: face aux Fauves centrafricains jeudi, puis contre le Tchad lundi 8 septembre, au même stade Larbi Zaouli, toujours à Casablanca.

Au classement provisoire, Madagascar occupe la troisième place avec dix points (+3), derrière le Ghana (15 points, +10) et les Comores (12 points, +2). Pour conserver une chance de qualification au Mondial, les Barea devront impérativement remporter leurs deux prochains matchs et engranger six points supplémentaires. « L'équipe n'a plus droit à l'erreur », confie-t-on dans l'entourage du staff.

Une sélection presque au complet

L'effectif est désormais réuni au Maroc. Le défenseur de l'AS Fanalamanga, Rado Niaina Rabemanantsoa, a rejoint le groupe en dernier, après avoir assisté lundi à la cérémonie de distinction honorifique organisée au palais d'Iavoloha. Six joueurs de la sélection A', finalistes du CHAN, ont quant à eux regagné Antananarivo dimanche avant de s'envoler vers Casablanca dans la soirée.

Sept des vingt-trois joueurs convoqués sont issus de ce groupe finaliste. Mais Corentin Martins a dû adapter sa composition en raison de blessures. L'attaquant Njiva Rakotoharimalala (Ratchaburi FC, Thaïlande) est forfait ; il a été remplacé par Iva Régis Tommy, milieu droit de l'US Créteil-Lusitanos (France). Nicolas Rina Niaina Randriamanampisoa, latéral droit et homme du match face au Soudan en demi-finale du CHAN, est également indisponible, blessé à la cuisse lors de la finale contre le Maroc.

Les Barea avaient dominé la République centrafricaine (4-1) lors du match aller, disputé le 19 mars. Mais à ce stade de la compétition, le moindre faux pas compromettrait les espoirs de qualification.