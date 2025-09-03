Madagascar: Filière riz - Le gaspillage menace la sécurité alimentaire

Jusqu'à 35 % du riz se perd avant d'arriver dans l'assiette, fragilisant la sécurité alimentaire. La mécanisation et l'implication de l'État apparaissent comme des leviers indispensables.

À Madagascar, le riz dépasse la simple notion d'aliment : il est vital pour la population. Pourtant, entre la récolte et la commercialisation, 30 à 35 % du riz disparaît. Mauvais stockage, outils insuffisants, insectes, les causes sont multiples. Et ces pertes représentent une menace directe pour la sécurité alimentaire du pays.

« Madagascar était exportateur de riz de qualité dans les années 60. Aujourd'hui, nous sommes importateurs », rappelle Olivier Marion, directeur de Bühler pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. Selon la Banque mondiale, l'agriculture ne représente plus qu'un peu plus de 22 % du PIB. Dans ce contexte, la modernisation de la filière riz devient urgente.

Lors d'une conférence organisée au Radisson Blu Ambodivona, hier, l'entreprise suisse Bühler a présenté ses solutions pour moderniser la filière rizicole avec l'assistance de plusieurs opérateurs : représentants du gouvernement, secrétariat d'État chargé de la Souveraineté alimentaire, Chambre de commerce, PME, bailleurs de fonds.

Implantée dans le pays depuis près de 45 ans, spécialisée dans les équipements industriels pour les grains secs, l'entreprise accompagne aussi bien les opérateurs publics que privés. Bühler propose un appui technique, des facilités de paiement et des partenariats avec des investisseurs afin de relancer une production nationale compétitive.

« Même avec le même terrain, on peut produire plus et mieux si l'on industrialise la chaîne de transformation », explique-t-il. Mais pour y parvenir, le pays doit lever plusieurs blocages : manque d'infrastructures, faible niveau d'industrialisation, investissements insuffisants dans les usines et surtout nécessité d'une implication politique forte.

Miser sur la mécanisation

La qualité finale du riz dépend directement de la manière dont il est séché et stocké. Dans la pratique, une récolte exposée au soleil se fissure et perd de sa valeur. « Avec des sécheurs industriels adéquats, l'humidité est contrôlée et les pertes diminuent. Avec 100 kg de riz brut, on obtient 70 kg de riz blanc. Avec une machine non performante, ce sera seulement 40 ou 50 kg », explique Olivier Marion.

Du côté de l'entreprise, Bühler propose des lignes complètes, adaptées aux grandes entreprises comme aux petites structures.