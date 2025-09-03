Madagascar: Georges Kamamy - « Les Kabeso appartiennent à tous les Kamamy »

3 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Tsilaviny Randriamanga

Le roi sakalava fraîchement intronisé, Georges Kamamy, a réagi hier aux polémiques entourant le rapatriement des kabeso du roi Toera et de ses deux guerriers, objet de discorde entre certains héritiers du trône. Face à la presse, il a défendu sa légitimité en tant que roi tout en rappelant l'unité et la cohésion de la dynastie sur ce sujet sensible.

« Les kabeso n'appartiennent pas à un seul Kamamy, mais à tous les Kamamy. S'il y a des personnes qui parlent de division, moi, non : il n'y a qu'un seul Kamamy », a scandé Georges Kamamy, hier à Avaratr'Ambohitsaina.

Le souverain a également affirmé sa légitimité face à ceux se présentant comme descendants du roi Toera et qui souhaitent voir les Kabeso installées dans un autre Zomba que celui prévu. Il a rappelé qu'il n'existe qu'un seul tronc, même si différentes branches de la famille existent. Georges Kamamy a souligné que sa légitimité se mesure face au peuple sakalava, et non sur les réseaux sociaux.

Le roi a précisé que deux Zomba sont concernés : l'un à Ambiky, qui conserve le corps du roi Toera, et l'autre à Belo Tsiribihina, qui accueillera ses reliques. Toutefois, il a admis que toutes les conditions ne sont pas encore réunies pour le retour effectif des Kabeso dans leur lieu de rapatriement. Il n'a pas détaillé les conditions manquantes, se contentant de déclarer qu'« il y a des choses qui correspondent, mais pas tout. »

