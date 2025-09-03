Madagascar: Portrait/Mini Jackson - Un jeune talent inspiré par le «King of Pop»

À seulement 10 ans, Miaro Yolah Rapanoelina, surnommé Mini Jackson, s'impose déjà comme le prodige de la danse et du chant inspirés par Michael Jackson.

Dès l'âge de trois ans, Miaro Yolah Rapanoelina se démarque en reproduisant avec aisance les pas mythiques du « King of Pop». Deux ans plus tard, une vidéo visionnée chez son grand-père fut un déclic : il découvrit la puissance artistique de Michael Jackson et décida d'emprunter le même chemin. Depuis, la danse et le chant sont devenus pour lui plus qu'une passion, une véritable vocation.

En 2024, Mini Jackson a multiplié les prestations remarquées. Il a participé à « Talenta sy sehatry ny ankizy», où il a obtenu une certification pour sa performance en danse, puis s'est hissé en finale de l'émission « Kopy Kole » sur TV Plus Madagascar. La même année, il s'est également distingué dans « Les P'tits génies académie » sur Real TV Madagascar, atteignant la finale de l'école O'TIPI.

Autodidacte et unique dans son genre, il est aujourd'hui reconnu comme le seul enfant à Madagascar capable d'interpréter Michael Jackson avec une telle maîtrise, tant en chant qu'en danse. Sa présence scénique, sa capacité à capter l'attention du public et sa polyvalence font de lui un artiste complet et prometteur.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sa philosophie repose sur des valeurs solides : le travail, la motivation et la persévérance. Refusant les raccourcis, il s'applique à écrire sa propre histoire artistique avec confiance et humilité.

Ambitieux, Mini Jackson nourrit déjà de grands projets : devenir un artiste professionnel de renommée internationale et se lancer dans le monde du cinéma, notamment à travers un film long-métrage international actuellement en préparation.

Mini Jackson est sans doute l'un des plus jeunes ambassadeurs de la culture artistique malgache, destiné à briller bien au-delà des frontières.