Madagascar: Ampitatafika - Décès d'un animateur et d'un claviériste

Un claviériste et un animateur sont décédés subitement après une animation à Ampitatafika. Leur chanteuse est hospitalisée.

Deux artistes, un claviériste et un animateur, sont décédés subitement après avoir participé à une animation à Ampitatafika. Leur chanteuse, également victime d'un malaise, a été hospitalisée, tandis que les autres membres de l'orchestre n'ont présenté aucun symptôme.

Les trois musiciens avaient animé samedi soir une fête d'anniversaire. Quelques heures après l'événement, ils ont commencé à ressentir des maux de tête, des vertiges et des vomissements. Le claviériste est mort le premier, suivi d'Andriniaina Lovasoa Rahelison, connu sous le nom de Chaydy.

À l'Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA), l'épouse de Chaydy, Henintsoa Mampionona Razakamanana, a relaté les dernières heures de son mari. « Après l'animation, il semblait en bonne santé. Mais dès le lendemain, il a commencé à se plaindre de maux de tête. Lundi, il a vomi à plusieurs reprises. Il transpirait tout en disant qu'il avait froid. Ses yeux devenaient flous. Il m'a dit : "Je crois que je ne te vois plus". Transporté d'urgence, il n'a pas survécu malgré les soins administrés », a-t-elle témoigné.

Essoufflement fatal

La compagne du claviériste a évoqué un malaise soudain, suivi d'un essoufflement fatal. Elle affirme qu'il se portait bien lorsqu'il est rentré à la maison, et préfère ne pas avancer d'hypothèse quant aux causes de son décès.

Au total, soixante-quinze personnes - invités et organisateurs - étaient présentes à la fête. Toutes sont restées indemnes. Les causes exactes des malaises ayant touché les trois artistes demeurent incertaines. Des proches avancent la piste d'une intoxication alimentaire ou d'une réaction à certaines boissons consommées sur place. D'autres rappellent que Chaydy avait l'habitude de ne pas manger durant les prestations, se contentant de boire.

La famille attend les résultats de l'autopsie et des analyses toxicologiques afin de déterminer les circonstances exactes des décès. Une enquête a été ouverte.

Pour Hasivelo Roméo Andriamandresy, alias Lego, collègue et ami des défunts, la disparition des deux musiciens constitue un choc. « Même les contrats déjà signés deviennent difficiles à honorer, mais nous ferons tout pour continuer », confie-t-il. Les artistes disparus avaient accompagné sur scène plusieurs chanteurs connus, parmi lesquels Firmin, Jean Rigo, Stéphanie ou encore Lego.