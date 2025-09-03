Madagascar: Construction Navale - Mise à l'eau du bateau de pêche Anjarasoa

Les étudiants du centre de formation technique et professionnelle charpenterie de marine CFTP/CM à Mahajanga viennent de terminer la construction d'un bateau, après vingt mois de travail acharné. La cérémonie officielle de mise à l'eau de ce navire s'est déroulée samedi au quai Schneider à la Corniche, en présence des autorités locales, dont la directrice régionale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle Boeny, Nasolonjanahary Vahatriniaina.

Le joujou est un bateau de pêche long de 10 m sur 3 m de largeur. « Le bateau est conçu pour la pêche. Il est entièrement fait de bois et couvert de fibre de verre. Son déplacement s'effectue par propulsion mécanique et à voile. Il possède la capacité de naviguer dans l'océan Indien et le canal du Mozambique », a expliqué le formateur.

Le dernier ouvrage des apprenants du centre de formation charpenterie marine remonte à juin dernier. Il s'agit de Tsipiranosoa, mis à l'eau le 14 juin dernier. De même, le catamaran Tiki a également été lancé en 2023, ainsi que tant d'autres navires construits par les élèves de ce centre.

« Ces travaux de montage et d'assemblage ont été réalisés grâce à la collaboration entre les étudiants, les formateurs et les partenaires. Le centre de formation technique et professionnelle propose deux formations : une formation qualifiante d'une durée de six mois, ouverte au niveau BEPC. Les formations dispensées par le CFTP permettent directement aux jeunes d'accéder à l'employabilité.

La formation initiale dure trois années. Elle est disponible pour les élèves de la classe de 3e. Cette année, 50 % de la promotion de ce jour, soit vingt étudiants, ont suivi une formation en technologie navale à l'IST à Antsiranana avant la sortie officielle de samedi dernier », a ajouté le responsable de la formation.

Fibre de verre

Le centre de formation professionnelle charpenterie de marine, créé en 1953 à Mahajanga, est le seul centre de formation impliqué dans la construction navale à Madagascar. Il utilise le bois comme principal composant. Avec l'évolution de la technologie, et grâce à la collaboration avec l'Unesco, le bois a été progressivement remplacé par la fibre de verre.

La spécialisation est divisée en deux parties distinctes pour les apprenants, à savoir la composite fibre de verre pour l'Apprentissage aux Métiers de Base (AMB) et la charpenterie marine pour la formation professionnelle initiale (FPI).

Le centre se distingue surtout par la construction de pirogues et de bateaux à l'usage des pêcheurs.