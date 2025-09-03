Congo-Kinshasa: Kinshasa - Le chef de la police des Nations Unies vient discuter de la réforme de la police congolaise

communiqué de presse

Le chef de la Division de la police des Nations Unies (UNPOL), Faisal Shahkar, a effectué sa deuxième mission en République démocratique du Congo du 24 au 29 août 2025. Il est notamment venu s'enquérir de l'évolution de la réforme de la Police nationale congolaise (PNC) qu'appuie UNPOL à travers de nombreux projets et formations. Durant son séjour à Kinshasa, Faisal Shahkar a eu des séances de travail intensives avec la composante police de la MONUSCO et ses partenaires de la police congolaise. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération opérationnelle et l'amélioration de l'efficacité des policiers congolais sur le terrain.

« Une police plus professionnelle »

Accompagné du général Alain Bamenou, chef par intérim de la Composante Police de la MONUSCO, et d'une délégation onusienne, le chef de la Division de la police des Nations Unies a effectué une visite de travail au commissariat général de la PNC. Il a été accueilli par le commissaire divisionnaire adjoint Jean-Bosco Galenga, commissaire général adjoint de la police congolaise. Les discussions ont porté sur les perspectives de coopération et le renforcement des capacités institutionnelles. Il fut notamment question de la nécessité de clarifier la vision stratégique de la PNC en matière de formation, d'appui logistique et pédagogique. « Cette visite marque une étape importante dans notre partenariat. Elle témoigne de notre volonté commune de bâtir une police plus professionnelle, mieux équipée et plus proche des citoyens », a fait savoir le général-major Jean-Bosco Galenga.

M. Faisal s'est ensuite rendu au Comité de suivi de la réforme de la police (CSRP), où il a échangé avec le secrétaire exécutif, le général Jonas Kanakange Kapela. Les discussions ont permis d'évaluer les progrès réalisés et d'identifier les priorités pour consolider le processus de réforme. « Le soutien aux activités du secrétariat de la PNC, l'appui à la planification stratégique, l'évaluation régulière des progrès et le renforcement de la visibilité des actions sont des leviers essentiels pour garantir la pérennité et l'impact de la réforme », a confié le général Jonas Kanakange Kapela.

Pendant sa visite, Faisal Shahkar a également rencontré Mme Bintou Keita, Représentante spéciale du Secrétaire général de l'ONU en RDC, avec qui il a discuté de la coordination des efforts pour la paix et la sécurité dans le pays. Les échanges ont également porté sur les priorités communes en matière de stabilisation, notamment la réforme de la police, la protection des civils et l'accompagnement des institutions nationales dans le renforcement de l'État de droit.

Un rôle essentiel pour la paix

Bintou Keita a salué l'engagement de l'UNPOL et de la PNC, rappelant que la coopération entre les Nations Unies et les autorités congolaises constitue un levier essentiel pour instaurer une sécurité durable. Elle a souligné l'importance de maintenir une approche inclusive et concertée, impliquant à la fois les acteurs institutionnels et les communautés locales.

Par ailleurs, Faisal Shahkar - qui avait déjà visité le Congo l'année dernière - a rencontré le personnel de la composante police de la MONUSCO. Les échanges ont permis d'évaluer les acquis des missions conjointes et de discuter des moyens d'améliorer la coordination avec les partenaires congolais. À cette occasion, il a rappelé l'importance de la résilience et de la concentration sur les objectifs communs malgré les difficultés rencontrées. « La police joue un rôle essentiel dans la consolidation de la paix et de la sécurité. Les étiquettes ou accusations n'affaiblissent pas notre engagement : nous devons rester concentrés sur notre mission. La coopération entre la MONUSCO, les FARDC et la Police nationale congolaise est indispensable pour garantir la sécurité des populations », a-t-il déclaré.

Au cours de sa mission, il a également salué le professionnalisme et l'engagement des contingents bangladais et égyptiens déployés pour le maintien de la paix, soulignant leur rôle crucial aux côtés des communautés locales. « Le dévouement des contingents sur le terrain incarne les valeurs de solidarité et de service. Leur présence renforce la confiance et la sécurité dans les zones les plus vulnérables », a-t-il affirmé.

Sa mission s'est achevée par une cérémonie symbolique, ponctuée de messages d'encouragement aux efforts collectifs pour une paix durable. C'était également l'occasion de réaffirmer l'engagement commun en faveur d'une police congolaise réformée, efficace et proche des citoyens. « Lorsque vous retournerez dans vos unités et reprendrez vos tâches quotidiennes, considérez ce cadre non pas comme un guide externe, mais comme une boussole intérieure. Laissez-le façonner votre façon de diriger, votre façon de former, votre façon de vous tenir aux côtés de nos partenaires congolais et votre façon de vous comporter parmi les personnes que nous servons », a exhorté le général Alain Bamenou.

Appuyer les autorités congolaises dans la réforme de la police est l'un des axes de travail de la police des Nations Unies. Depuis des années déjà, elle appuie de nombreuses initiatives (formation, construction de bâtiments, dotation en matériel) afin que la police congolaise travaille dans les meilleures conditions au service des Congolais.