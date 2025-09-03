Congo-Kinshasa: Près de 6000 familles déplacées reçoivent une assistance non alimentaire à Bunia

Environ 5 800 familles déplacées, comprenant notamment des femmes et des jeunes adolescentes, dans la zone de santé de Lita en territoire de Djugu, ont reçu une assistance non alimentaire dans le cadre du projet Réponse rapide (UNIRR) mené par l'UNICEF.

Cette aide, composée de produits essentiels tels que des ustensiles de cuisine, des pagnes, des couvertures, des nattes et d'autres articles de première nécessité, vise particulièrement à soutenir les femmes en âge de procréer et les jeunes adolescentes.

La distribution a été assurée par l'ONG locale Programme de promotion de soins de santé primaire, (PPSSP), partenaire de l'UNICEF, avec une attention particulière portée à la santé et à l'hygiène : des kits d'hygiène intime ont été remis à plus de 4 800 adolescentes âgées de 11 à 18 ans, tandis qu'environ 1 300 femmes enceintes ont reçu des moustiquaires imprégnées pour lutter contre le paludisme.

Trésor Muyumba, chargé de communication du PPSSP, souligne que cette assistance donne un nouvel espoir aux populations qui ont tout perdu dans les violences récentes en août dernier, dans une province régulièrement secouée par les conflits et les déplacements, cette assistance non alimentaire constitue une bouffée d'air vitale pour ces milliers de familles en attente d'un retour à une vie normale.

Les bénéficiaires témoignent de l'importance de cette aide qui leur permet de mieux affronter les difficultés liées aux déplacements forcés.