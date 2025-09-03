Congo-Kinshasa: Alerte aux tracasseries administratives sur la route Ituri/Nord-Kivu

3 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le député provincial Gilbert Sivamwenda, élu du territoire de Mambasa (Ituri) a dénoncé mardi 2 septembre les tracasseries dont sont victimes les usagers de la route nationale 44, entre Mambasa-Centre et Makeke.

Dans une déclaration faite mardi à Mambasa-Centre, Gilbert Sivamwenda parle d'au moins sept barrières illégales érigées par des services étatiques, où tout passage est conditionné au paiement d'une somme d'argent comprise entre 1000 et 150 000 francs congolais (plus de 50 USD).

Cette situation rend difficile le trafic sur cette route, qui revêt pourtant une importance socio-économique capitale. Elle relie les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu.

Selon le député provincial Gilbert Sivamwenda, qui vient de parcourir ce tronçon long de 108 km, au total, sept points de contrôle sont érigés entre Makeke et Mambasa-Centre. Ils se trouvent notamment à Makeke, Bella, Biakato Mayi, Lwemba, Pont Ituri, Mayuwano et PK 11.

Partout là-bas, les usagers sont soumis au paiement forcé des sommes d'argent par des agents des services de l'Etat, sans motif officiel. Des sommes dont le montant varie entre 1000 et 150 000 francs congolais, ajoute cet élu de Mambasa.

Il appelle à une intervention rapide des autorités pour mettre fin à cette pratique, qui appauvrit davantage la population.

Contacté par Radio Okapi, l'administrateur du territoire de Mambasa promet de vérifier d'abord ces allégations de tracasseries, avant de prendre d'éventuelles mesures.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

