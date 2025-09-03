Togo: L'appel de Kpalimé, symbole d'unité et de patriotisme

Le 30 août 1969, un appel patriotique demeuré dans les annales de l'histoire togolaise retentissait : « l'appel historique de Kpalimé », lancé par le président de la République d'alors, le général Gnassingbé Eyadéma.

Cinquante-six ans plus tard, et vingt ans après son décès, cet appel reste un jalon symbolique de la construction nationale, rappelle Le Messager paru mercredi.

À la fin des années 1960, le Togo sortait d'une période d'instabilité politique marquée par des tensions et des divisions profondes au sein de la classe dirigeante et de la société.

C'est dans ce climat que le général Eyadéma, arrivé au pouvoir en 1967, chercha à consolider son autorité et surtout à poser les bases d'un projet de réconciliation nationale et d'unité patriotique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À Kpalimé, devant des milliers de Togolais, Eyadéma lança un appel solennel à la nation pour s'unir au-delà des clivages et bâtir un État fort. Il exhorta la population à tourner la page des querelles politiques et à privilégier l'intérêt supérieur de la nation.

L'"appel" fut perçu comme une main tendue pour rassembler toutes les forces vives autour d'un idéal commun : la préservation de la paix et l'affirmation de la souveraineté nationale.

Au fil des décennies, ce discours est resté dans la mémoire collective comme un moment fondateur, contribuant à asseoir l'image du Général Eyadéma comme un leader soucieux d'unité et de stabilité.

Même si son héritage politique continue de susciter débats et controverses, l'appel du 30 août 1969 reste cité comme un repère historique de la vie politique togolaise.

Aujourd'hui encore, chaque anniversaire de cet appel est l'occasion pour certains milieux politiques et citoyens de rappeler l'importance de l'unité nationale face aux défis contemporains : consolidation démocratique, lutte contre les inégalités, promotion du développement économique et social.