Togo: Dialogue politique - Le CPC réaffirme l'importance de la concertation pour la stabilité

Le Cadre permanent de concertation (CPC) s'est réuni mardi pour une session de deux jours consacrée principalement au bilan général du processus des dernières élections municipales.

La rencontre a rassemblé des représentants du gouvernement, de la majorité et de l'opposition.

Le ministre de l'Administration territoriale et rapporteur du CPC, Hodabalo Awaté, a exprimé sa satisfaction quant au déroulement du scrutin.

« Au-delà des résultats que chacun apprécie à sa manière, le grand résultat pour tous les Togolais est que le processus s'est passé dans la quiétude et dans la transparence », a-t-il déclaré.

Selon lui, ce succès est le fruit des préparatifs concertés menés en amont, à travers plusieurs sessions du CPC, ce qui illustre un esprit de patriotisme et de responsabilité politique.

« Peu importe les divergences d'opinion et politique, c'est le Togo qui gagne et nous devons tout faire pour que le Togo soit debout et marche vers sa souveraineté », a-t-il ajouté.

Une présidence tournante et des débats élargis

La rencontre a également permis de dresser le bilan des douze mois de présidence tournante du CPC, assurée par Mohammed Tchassona Traoré, président du Mouvement citoyen pour la démocratie et le développement (MCD, opposition).

Au-delà de l'examen du processus électoral, les discussions devraient aussi porter sur la situation socio-économique du pays.

Les participants entendent formuler des recommandations concrètes au gouvernement afin de renforcer la gouvernance et l'inclusion politique.

Le CPC continue ainsi de jouer son rôle de plateforme de dialogue entre les acteurs politiques, dans un contexte où la consolidation de la démocratie et de la cohésion nationale demeure une priorité.