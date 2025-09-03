Tunisie: Un potentiel de 4 milliards de dinars d'investissements étrangers annuels

Selon Hatem Soussia, directeur central à l'Agence de Promotion de l'Investissement Extérieur (FIPA), le flux des investissements étrangers a enregistré une dynamique positive avec une augmentation de 20,8 % au premier semestre de 2025 par rapport à la même période en 2024. La Tunisie a ainsi attiré des investissements étrangers d'une valeur de 1650,3 millions de dinars (MD), contre 1366 MD l'année précédente.

Hors secteur de l'énergie, les investissements directs étrangers ont permis la création de 4677 nouveaux emplois au cours des six premiers mois, ce qui représente un point positif, a-t-il précisé.

M. Soussia a également expliqué que les entreprises étrangères ou à participation étrangère sont de grands créateurs d'emplois, avec environ 13 000 à 15 000 emplois créés chaque année, notamment grâce aux projets d'extension. Il a ajouté que les opportunités d'emploi et d'investissement direct sont généralement plus importantes au second semestre.

Il a souligné que les entreprises étrangères établies en Tunisie ont bien géré les récents changements dans le droit du travail, et que cela n'a pas eu d'impact négatif sur les entreprises ou les opportunités d'emploi.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les secteurs d'activité

Les indicateurs montrent que le secteur manufacturier a attiré le plus d'investissements directs étrangers, atteignant 1031,3 MD à fin juin 2025, contre 838,9 MD à la même période en 2024, soit une croissance de 22,9 %. Cela démontre l'attractivité et la compétitivité de la Tunisie pour les investissements extérieurs.

On observe aussi une augmentation de 60 % dans le secteur de l'énergie, même si le montant ne dépasse pas 1 MD.

Des opérations d'extension

M. Soussia a mentionné que les extensions représentent 92 % du total des investissements. Les montants varient de 1 MD à 300 MD, et sont généralement réalisés de manière progressive sur une période de 3 ans. La plupart des entreprises en expansion en Tunisie investissent au minimum 60 MD, et parfois jusqu'à 120 MD, en utilisant les équipements les plus modernes.

Les investissements directs étrangers incluent également l'acquisition de terrains et d'équipements usagés, ce qui signifie que la valeur réelle des investissements est souvent supérieure aux montants déclarés.

L'Agence de Promotion de l'Investissement Extérieur (FIPA) se concentre principalement sur six secteurs pour attirer des investissements ciblés :

Les composants automobiles

Les composants aéronautiques

Les technologies de l'information et de la communication

Le secteur pharmaceutique

Le textile

L'industrie agroalimentaire

Il a également noté que la plupart des entreprises de ces secteurs, comme l'aéronautique et l'automobile, disposent de départements de recherche et développement en Tunisie.