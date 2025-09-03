Tunisie: Secteur du phosphate - Une batterie de mesures pour améliorer la production et protéger l'environnement

3 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Mardi dernier, une réunion du comité de pilotage de l'étude de faisabilité du projet intégré de transport hydraulique de phosphate commercial du bassin minier aux usines du Groupe Chimique Tunisien à Gabès et Skhira s'est tenue au siège du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie.

Selon la publication du ministère sur sa page Facebook officielle, un exposé a été présenté sur les aspects juridiques et l'avancement de l'étude de faisabilité technique et économique du projet. Les prochaines étapes pour garantir une réalisation rapide ont également été discutées, en coordination avec les divers partenaires et parties prenantes.

La ministre de l'Industrie, Fatma Thabet Chiboub, qui présidait la réunion, a souligné l'importance du projet, en parfaite adéquation avec les orientations et programmes futurs du ministère, notamment le plan national de promotion du secteur du phosphate pour la période (2025-2030).

Ce projet contribuera à renforcer le système de transport de phosphate, à préserver l'environnement et la nappe phréatique dans le gouvernorat de Gafsa, et à favoriser l'utilisation des énergies renouvelables pour faire fonctionner les installations connexes.

La ministre a insisté sur la nécessité de respecter les délais, notant que le ministère s'engage à apporter le soutien nécessaire pour sa mise en oeuvre dans les délais impartis, afin de renforcer la compétitivité du secteur du phosphate sur les marchés mondiaux.

Il est à noter que le projet de transport hydraulique de phosphate commercial s'inscrit dans le cadre des mesures approuvées lors de la réunion du Conseil de sécurité nationale du 26 avril 2023.

Le projet comprend un pipeline et des installations de transport hydraulique de phosphate depuis la zone de collecte d'Om El Khesheb à Metlaoui vers les usines du Groupe Chimique Tunisien à Gabès et Skhira.

Il inclut également une station de dessalement de l'eau de mer d'une capacité de production d'environ 100 000 mètres cubes par jour, ainsi qu'une centrale photovoltaïque pour fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement des lignes de transport hydraulique, ce qui permettra de répondre aux besoins de la Compagnie des phosphates de Gafsa et du Groupe Chimique Tunisien.

Lire l'article original sur La Presse.

