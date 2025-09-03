Tunisie: La STB renforce sa croissance et sa résilience, et réaffirme son rôle de catalyseur du développement économique national

La STB Bank vient de publier ses états financiers pour le premier semestre 2025, confirmant sa capacité à générer une création de valeur durable et à renforcer sa position sur le marché bancaire.

Au cours de cette période, la banque a consolidé sa trajectoire de croissance grâce à une combinaison de facteurs favorables. Le produit net bancaire a progressé de 11 % pour atteindre 350 millions de dinars, tiré principalement par l'accroissement des revenus issus du portefeuille titres. Cette dynamique s'est traduite par une hausse de 19,1 % du résultat brut d'exploitation, qui s'établit à 176 millions de dinars, reflet d'une efficacité opérationnelle accrue.

En effet, la progression des charges opératoires est restée contenue à 6 millions de dinars, soit 3,7 %, grâce à un encadrement rigoureux des frais généraux et notamment à une limitation de la hausse de la masse salariale à seulement 1,61 %.

Le résultat net s'est, quant à lui, apprécié de 54 % par rapport à juin 2024, et ce malgré un niveau élevé de coût du risque (155 MD). Cette hausse du coût du risque traduit l'effort soutenu de la banque en matière de provisionnement des créances non performantes, effort qui a permis d'améliorer de 5 points de pourcentage le taux de couverture de ces créances.

Cette performance illustre la solidité du modèle d'affaires de la STB, qui combine croissance rentable, efficacité opérationnelle et gestion prudente des risques, et confirme sa capacité à créer de la valeur dans un environnement bancaire exigeant et fortement concurrentiel.

Les indicateurs de rentabilité et de productivité ont également enregistré des évolutions positives. En effet, les rendements moyens des actifs et des capitaux propres sont passés respectivement de 0,2 % à 0,3 % et de 2,4 % à 3,5 % sous l'effet de la hausse du résultat net.

Quant au coefficient d'exploitation, il s'est renforcé, passant de 54 % à 50 % à fin juin 2025, soit une amélioration de 4 points de pourcentage, grâce à une progression du PNB (+10,9 %) plus rapide que celle des charges générales d'exploitation (+7,4 %). De même, la productivité par effectif moyen s'est accrue par rapport à juin 2024, traduisant directement l'effet de la croissance du PNB.

Sur le plan réglementaire et prudentiel, la banque affiche des niveaux de solvabilité et de liquidité confortables. Le ratio de couverture global ainsi que le ratio Tier 1 ont progressé respectivement de 21 points de base à 15,39% et 53 points de base à 12,46%, confirmant le renforcement des fonds propres nets de base et des fonds propres au sens large.

La liquidité s'est également consolidée, offrant à la banque un potentiel de financement élargi. Les principaux indicateurs demeurent très largement conformes aux exigences réglementaires, avec un LCR de 583,45 % (pour une exigence minimale de 100 %) et un ratio de transformation LTD de 91,02 %, nettement inférieur à la limite de 120 %.

Cette amélioration résulte de la contraction des encours de crédits combinée à la progression des dépôts, réduisant ainsi le recours aux ressources monétaires. Parallèlement, la hausse des encours de titres d'État, conjuguée à cette moindre sollicitation des ressources monétaires, a contribué à la progression du LCR.

Forte de ses excédents de fonds propres et d'un coussin de liquidité particulièrement robuste, estimé à près de 3 milliards de dinars, la STB dispose d'un potentiel de distribution de crédits lui permettant de soutenir durablement la croissance de son portefeuille et de répondre aux besoins de financement de l'économie nationale. Ces atouts réaffirment son rôle de catalyseur du développement économique et consolident son positionnement de référence au sein du secteur bancaire tunisien.

Ces résultats traduisent non seulement la solidité financière de la STB, mais aussi sa capacité à accompagner ses clients au quotidien. En renforçant sa rentabilité et en consolidant sa liquidité, la banque confirme sa vocation : soutenir les projets des particuliers, des entreprises et contribuer activement au développement économique national.