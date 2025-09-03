Tunisie: Le pays en route vers la classification internationale des équipes médicales d'urgence

La Tunisie a entamé ses premières démarches pratiques pour obtenir la classification internationale des équipes médicales d'urgence, accordée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) aux équipes capables d'intervenir rapidement en situation de conflits ou de catastrophes.

Selon un communiqué publié mardi par OMS-Tunisie, le ministère de la Santé a organisé, en partenariat avec l'OMS, un atelier de travail réunissant des spécialistes tunisiens, des experts de l'organisation mondiale de la santé et un expert international spécialisé dans l'encadrement et le suivi des processus de classification internationale des équipes médicales.

Cet atelier a été consacré à l'élaboration de dispositifs pratiques garantissant des interventions rapides et une coordination efficace entre les différentes structures sanitaires et logistiques, afin de protéger les vies humaines dans les conditions les plus difficiles.

Durant deux jours, les participants ont débattu des moyens d'organiser le travail et de répartir les rôles, afin de se préparer à tous les scénarios possibles et d'élaborer un guide pratique qui sera utilisé en cas d'urgence.

Une visite de terrain a également été organisée au siège de la Protection civile, où les experts ont évalué les moyens logistiques disponibles ainsi que le niveau de préparation du personnel médical et des agents de la Protection civile.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du soutien aux efforts du ministère de la Santé, en particulier de l'unité de médecine d'urgence, en coordination avec la Direction générale de la Protection civile, dans le but de permettre à la Tunisie d'obtenir cette classification internationale, d'adhérer au réseau mondial des équipes d'intervention médicale et de partager son expérience avec d'autres pays.