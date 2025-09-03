Tunisie: Tozeur - Mouled - Rituels hérités et mémoire indélébile

Au Djérid, comme dans toutes les régions de Tunisie, la célébration du Mouled du Prophète Muhammad (paix et salut sur lui) dépasse le cadre religieux pour devenir une véritable fête de mémoire et de transmission.

Entre ferveur spirituelle, traditions culinaires et élans de générosité, cet événement ancestral continue d'unir les générations et de renforcer les liens sociaux autour d'un héritage immuable.

Au Djérid, la célébration du Mouled du Prophète Muhammad (paix et salut sur lui) demeure un moment d'une grande intensité spirituelle et sociale. Bien plus qu'une simple fête religieuse, c'est une tradition profondément enracinée dans la mémoire collective, transmise de génération en génération.

Préparatifs précoces

Les habitants du Djérid commencent les préparatifs du Mouled bien avant son arrivée. Les familles veillent à ce que tout soit prêt : maisons nettoyées, décorées et illuminées, provisions rassemblées, et surtout préparation de l'assida, ce plat emblématique réservé à cette occasion, symbole de bénédiction et de convivialité. Les marchés s'animent et les senteurs des épices se mêlent aux effluves sucrés qui annoncent l'approche de la fête.

L'assida et les rituels de la générosité

L'assida occupe une place centrale dans les célébrations. Chaque foyer s'emploie à préparer ce mets traditionnel, transmis comme un héritage culinaire et spirituel. Elle est souvent partagée avec les voisins, les proches et les nécessiteux, dans un esprit de solidarité et d'hospitalité.

Au-delà du repas, le Mouled est également marqué par les veillées de prière, la récitation du Coran et les chants religieux qui emplissent les mosquées et les maisons d'une atmosphère de ferveur et de sérénité.

Témoignages et mémoire vivante

Les anciens de Tozeur gardent en mémoire des souvenirs vivaces de ces célébrations. Sidi Ahmed (72 ans), par exemple, se rappelle les veillées de son enfance, quand les familles se réunissaient autour de la mosquée pour prier, chanter et partager des moments de fraternité. Ces témoignages révèlent à quel point le Mouled est resté une fête où se conjuguent piété et hospitalité, dans un mélange unique de dévotion et de convivialité.

Une fête qui unit les générations

Le Mouled n'est pas seulement une commémoration religieuse, mais une véritable mémoire vivante. Il relie les générations, préserve les valeurs de solidarité et nourrit l'identité collective. Chaque année, il continue de rappeler aux habitants leur attachement à la foi et à la mémoire du Prophète Muhammad (paix et salut sur lui).

Ainsi, au Djérid comme ailleurs en Tunisie, la fête du Mouled demeure un pilier de la vie spirituelle et sociale : une tradition intemporelle où la piété se mêle à la générosité, et où la mémoire du Prophète continue d'unir les coeurs à travers les âges.