Tunisie: Ultra Mirage El Djérid 2025 - Le Lac Chamsa ouvre une édition inédite et ouverte à tous

L'aventure avait commencé modestement en 2017 avec une soixantaine de coureurs. Neuf ans plus tard, l'Ultra Mirage El Djérid (UMED) s'impose comme une compétition de référence, à la croisée des continents et des cultures. Pour cette édition 2025, l'événement franchit un cap avec un record de participation et de nouvelles initiatives qui placent Tozeur sous le feu des projecteurs internationaux.

En effet, avec ses 500 participants dont 350 coureurs représentant 28 nationalités, l'Ultra Mirage 2025 confirme sa vocation universelle. Des coureurs venus des cinq continents - de la Nouvelle-Zélande au Canada, en passant par le Japon, l'Europe et l'Afrique - convergeront vers le Sahara tunisien pour relever le défi du désert. L'événement s'annonce comme un carrefour des cultures, où l'endurance physique se mêle au partage humain.

La nouveauté phare de cette année est le départ depuis le Lac Chamsa, une réserve naturelle emblématique de Tozeur. Un choix qui promet un décor inédit, entre paysages aquatiques et dunes dorées, sublimé par les lumières changeantes du soleil.

Partenaire historique de l'Ultra Mirage depuis neuf ans, Assurances BIAT joue un rôle déterminant dans la pérennité et la croissance de l'événement. Pour son Directeur Général, Mehdi Masmoudi, ce soutien dépasse largement le cadre d'un simple sponsoring.

"Depuis 2017, nous construisons une vision commune avec les organisateurs. L'Ultra Mirage n'est pas seulement une compétition, c'est une aventure humaine. Nous voulons démocratiser l'ultra-trail tout en contribuant au développement local et à l'épanouissement de la jeunesse", a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui à Tunis.

Dans cette logique, la compagnie consolide son engagement sociétal. Après avoir aménagé une salle polyvalente à la Maison des Jeunes de Tozeur, elle inaugure cette année une salle multimédia équipée, avec un club de robotique destiné à encourager l'innovation chez les jeunes.

Une course plus ouverte et plus inclusive

Parmi les nouveautés, la création du "Assurances BIAT Trail 25 km by Ultra Mirage" marque un tournant. Pensée pour démocratiser la pratique du trail, cette distance intermédiaire s'adresse à ceux qui souhaitent vivre l'expérience sans affronter les épreuves de 100 ou 50 km.

Un village de départ animé viendra enrichir cette édition, mêlant artisanat local, animations culturelles et ambiance festive. Les artisans de Tozeur bénéficieront d'une visibilité unique, avec la possibilité de vendre leurs créations aux participants venus du monde entier.

Pour Amir Ben Gacem, fondateur et organisateur de l'UMED, cette édition incarne la maturité du projet. "En 2017, nous n'étions qu'une poignée de passionnés. Aujourd'hui, l'Ultra Mirage est un pèlerinage pour des coureurs venus des quatre coins du monde. C'est une alliance de confiance et de valeurs qui a permis de transformer Tozeur en destination incontournable du trail international", a-t-il souligné.

Il rappelle aussi le rôle clé du partenariat avec Assurances BIAT, qui a soutenu l'événement même dans les moments difficiles, notamment durant la pandémie.

Mais au-delà du sport, l'Ultra Mirage agit comme un levier économique et touristique. Chaque participant devient ambassadeur de la région, emportant avec lui des souvenirs uniques et des produits artisanaux locaux. Et en septembre prochain, Tozeur ne sera pas seulement la capitale du désert : elle sera le coeur battant d'une aventure humaine partagée par le monde entier.