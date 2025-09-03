Tunisie: FIFAK 2025 - Le palmarès

Les jurys international, national et scénario et photographie du Fifak (23-30 août 2025) ont dévoilé, lors de la cérémonie de la soirée de clôture qui s'est tenue au théâtre Zine Safi à Kélibia, le palmarès.

Faucon d'or : « The silence of Iron » (Brésil), le club des cinéastes amateurs de Hammam-Lif remporte le grand prix national avec « Wed Trabelsia ».

Clap de fin sur la 38e édition du Festival international du film amateur de Kélibia (Fifak). Une édition pas comme les autres, tenue contre vents et marées, dans un contexte à la fois tendu et brûlant d'espoir.

Pendant une semaine, la colline de Kélibia s'est transformée en agora vivante, en scène ouverte au monde, où l'image n'était pas seulement une esthétique, mais un acte de résistance, un cri, un regard posé sur les marges, sur les silences, sur les douleurs comme sur les beautés.

Du 23 au 30 août 2025, les projecteurs se sont allumés sur des dizaines de films venus des quatre coins du globe. Fictions audacieuses, documentaires percutants, animations expérimentales : les oeuvres projetées ont révélé la richesse, l'urgence et la diversité d'un cinéma amateur qui, ici, n'a de « mineur » que le nom.

La jeunesse créative tunisienne a dialogué avec celle d'ailleurs, unie par la même soif de raconter, d'interroger, de dénoncer, de rêver.

Dans un esprit de solidarité, cette édition a été placée sous le signe de la cause palestinienne, affirmant haut et fort que l'art peut, lui aussi, porter les combats essentiels de notre temps. Alors que les rideaux se referment sur cette fête du cinéma libre, il est temps de saluer celles et ceux qui, par la force de leurs images, ont marqué les esprits. Voici le palmarès du Fifak 2025.

Palmarès de la compétition internationale

Faucon d'or : « The silence of Iron » de Mariana de Melo (Brésil) pour la force poétique et la pertinence de l'oeuvre qui interroge les dynamiques du pouvoir et transforme une réalité locale en une méditation universelle.

Prix du jury : « Bellum » de Pablo Ferrando (Espagne) pour son excellence technique, sa profondeur thématique et son impact émotionnel.

Meilleur film documentaire : « Fekry's Thoughts » de Issam Hayder (Egypte)

Mention : « Invisibles Roots » de Yessica Hernandez Escobar, Julian Carreno et « Ma Nkhafech 202 » de Haithem Mghirbi et Mohamed Youssef Zariat, club de Hammam Leghzaz (Tunisie)

Meilleur film fiction : « The Petrol Pump » de Matteo Venezia pour sa mise en scène précise et les dialogues percutants créant une oeuvre courte mais d'une rare intensité dramatique.

Mentions : « Le surveillant » d'Alexandre Popov (Russie) et « Unanimously » de Florien Kosanke (Allemagne)

Meilleur film d'animation : « Théâtre de guerre » de Arthur Lecoq, Gabriel et Arthur Delcroix, Romuald Gouriou, Julien Vanas, Noëmie Ivelou et Clarence Delehay (France) pour sa manière de dénoncer la réalité de la guerre à travers le témoignage d'un soldat blessé.

Palmarès de la compétition nationale

Grand Prix : « Wed Trabelsia » de Wadii Kalii du club des cinéastes amateurs de Hammam-Lif pour son rythme dynamique et le jeu spontané des acteurs mêlant documentaire et fiction pour narrer la réalité d'une jeunesse désemparée.

Prix du jury : « Ma Nkhafech 202 » de Haythem Mghirbi et Mohamed Youssef Zariat, club de Hammam Leghzaz pour l'originalité du personnage principal et le traitement dynamique du film.

Meilleur film d'école : « Love Lost City » de Maissa Maouia Esac Gammarth

Meilleur film indépendant : « Scarecrows of the red zone » de Jaleleddine Faizi Production association Tacir

Mention spéciale : « Irth » (Héritage) de Youssef Handous (Isamm)

Palmarès du scénario et de la photo

Prix du meilleur scénario : « Mattar ma Ja » de Walid Ajroudi Club Ftca Tataouine

Prix meilleure exposition photo : « Kounta Houtaman fa Cirta Ramedan » Club Ftca Tahar Hadded

Prix de la meilleure photo : « Hamza Kid » Club Ftca Gafsa

Mention spéciale : Malek Abbes Club Ftca Bardo

Prix parallèles

Prix Ltdh : « We come back to you ». Réalisation collective production Ftdc

Prix du Syndicat indépendant des réalisateurs et producteurs: « Hssini » du club Ftca Sidi Hssine et « Hbal Sorra » de Mohamed Yassine Zairi

Prix de la municipalité de Kélibia : « Pierre, feuille et ciseau » de Chérifa Ben Doua

Prix Amnesty : « Wed Trabelsia » de Wadii Kalii du club Ftca Hammam-Lif.