Tunisie/Liberia: Qualifications Coupe du monde 2026 (7e journée) - Le pays accueille le Liberia, jeudi soir (20h00) - Un écart à creuser !

Confortablement installée dans son fauteuil de leader du Groupe H, la Tunisie accueillera jeudi soir le Liberia qui clôture la troisième marche du podium et qu'elle devance de six points.

L'occasion pour les « Aigles de Carthage » de creuser l'écart qui les sépare de leurs hôtes.

Alors que l'équipe nationale A' profitera de la fenêtre FIFA de ce mois de septembre pour huiler les automatismes avec en prime une double confrontation contre l'Egypte à Ismaïlia les 6 et 9 courant, c'est le retour aux affaires importantes pour l'équipe nationale A.

Après avoir assuré sa qualification à la CAN 2025 qui se tiendra au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, l'équipe de Tunisie est appelée à composter son billet pour la Coupe du monde 2026.

Pour ce faire, il faudra poursuivre la campagne de qualifications sur la même lancée. Après six journées, la Tunisie est confortablement installée dans le fauteuil de leader avec un écart conséquent qui la sépare de ses poursuivants directs.

Avec 16 points au compteur, l'équipe nationale devance de 4 points son dauphin, la Namibie, et de six points son prochain adversaire, le Liberia, troisième au classement.

Comme il s'agit d'un adversaire direct et étant donné qu'elle a l'avantage d'évoluer à domicile, l'équipe nationale se doit de creuser l'écart par rapport au Liberia.

Seule la victoire est belle...

Pour l'équipe de Tunisie, seule la victoire sera donc belle jeudi soir. D'abord, pour maintenir à distance ses poursuivants directs et confirmer, ainsi, son statut de solide leader du Groupe H. Puis, il y a ses dernières prestations en amical au mois de juin qui laissent à désirer : deux défaites concédées devant le Burkina Faso et le Maroc sur le même score (0-2).

Des contre-performances qui, même s'il s'agit de sorties amicales, ont semé le doute quant à l'aptitude de l'équipe nationale à faire bonne figure à la prochaine CAN du Maroc et, auparavant, à rester sur sa lancée dans la campagne de qualification à la Coupe du monde 2026.

Le Team national, qui reste sur deux victoires aux éliminatoires du Mondial 2026, doit garder cette dynamique en alignant la passe de trois face au Liberia.

Rappelons que pour le compte des 5e et 6e journées des qualifications à la Coupe du monde 2026, la Tunisie est allée battre le Liberia (1-0) avant de remporter une nette victoire à domicile devant le Malawi (2-0).

Ferjani Sassi : « Gagner les deux prochains matchs »

Dimanche dernier, l'équipe nationale A s'est entraînée au stade Abdelaziz Chtioui à La Marsa. L'occasion pour Ferjani Sassi de lancer un appel pour les supporters de l'équipe nationale : "Venez nous soutenir en masse contre le Liberia.

Tout le monde est concentré. Nous sommes tous déterminés à faire le nécessaire pour gagner nos deux prochains matchs. Nous sommes conscients de l'importance de la qualification à la prochaine Coupe du monde".

Pour le compte des 7e et 8e journées des qualifications à la Coupe du monde 2026, la Tunisie accueillera le Liberia après-demain soir à partir de 20h00 avant d'aller affronter la Guinée-Equatoriale lundi prochain à 14h00.