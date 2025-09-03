Tunisie: Mercato - Ben Slimane vers Trabzonspor

L'international tunisien dans les pensées d'un club de Super Lig

Mis à l'écart par coach Liam Manning à Norwich City, le milieu Anis Ben Slimane, 24 ans, s'entraîne actuellement en marge du groupe de joueurs, et il n'en fallait pas plus pour que Trabzonspor de Turquie fasse un premier pas concret, en formulant une offre.

Cependant, l'ex-sociétaire de Bröndby IF prend le temps de la réflexion, mais évoluer en Super Lig représente une belle opportunité pour se relancer, même si un autre éventuel point de chute, Al Sadd du Qatar garde un oeil sur lui. Attendons voir.

Le CRB conclut avec Ben Hammouda

L'avant Mohamed Ali Ben Hammouda, 27 ans, a donc opté pour le club algérien de Belouizdad en Algérie. Evalué à hauteur de 800.000 euros sur Transfermarkt, l'ex-attaquant de l'Espérance, Soliman et Al Mahalla d'Egypte passe en Algérie en espérant franchir un palier au Chabab Riadhi.

Bouzamoucha convoité par le FC Malines

Sofyane Bouzamoucha, axial de 25 ans accomplis, pourrait quitter le FC Rouen et mettre le cap sur le FC Malines en Belgique, club de Jupiler Pro League. Passé l'hiver dernier du Servette à Rouen, où il est sous contrat jusqu'en 2027, le défenseur tunisien, coté 500.000 euros et passé aussi par l'US Orléans, serait actuellement en transfert, vu que son profil plaît à Malines. C'est de toute évidence une cible attractive pour les Malinois, en attente de confirmation.

Celtic Glasgow se positionne pour Tounekti

Sebastian Tounekti, 23 ans et sous contrat avec Hammarby, suscite de vives convoitises sur le marché des transferts. Sur ce, les Ecossais du Celtic Glasgow ont dégainé les premiers, formulant une proposition de l'ordre d'un million d'euros, assortie de bonus pouvant porter le montant total à 1,2 million d'euros.

Souhaité par Brendan Rodgers, manager des Ecossais, le Tunisien ne sera par pour autant bradé, et son club employeur en exige au moins 2 millions d'euros, une attitude qui reflète l'importance du club au sein du dispositif de l'équipe suédoise.

Le PSG tient un accord avec Khalil Ayari

Les discussions entre Khalil Ayari et le PSG semblent aboutir vers un accord de principe. Le jeune attaquant international du Stade Tunisien évoluera avec la réserve du détenteur de la C1, sous forme de prêt assorti d'une option d'achat, le temps de mûrir davantage.

Ismail Gharbi évoluera en Bundesliga

Gharbi, néo international tunisien de 21 ans, quitte le SC Braga et met le cap sur l'Allemagne où le FC Augsbourg vient de le récupérer sous forme de prêt d'un an avec option d'achat, une option de l'ordre de 5 millions d'euros.

Formé au Paris Saint-Germain et passé par le Stade Lausanne-Ouchy de Suisse où il a laissé les meilleurs impressions, Gharbi n'a pas franchi par la suite un palier au Portugal, à Braga. Il revient à présent au joueur de saisir l'opportunité de jouer dans un championnat réputé pour grandir davantage.

Maastricht et Almere City sur Amir Ismaïl

L'attaquant tunisien Amir Ismaïl, sociétaire du SC Heerenveen, est proche d'un prêt. L'avant de 20 ans est en pourparlers avec deux clubs de Ligue 2 néerlandaise, le MVV Maastricht et Almere City, alors que son club employeur lui a accordé un bon de sortie d'une année pour s'aguerrir avant de revenir à Heerenveen.

Quid d'Ahmed Khélil ?

Libre de droit après 11 années de bons et loyaux services au CA, le piston Ahmed Khalil va probablement mettre le cap sur la Libye où Al Ahli Tripoli est preneur. A 30 ans, Khélil est donc à la croisée des chemins et le club de Tripoli constituerait un point de chute des plus intéressants pour le joueur.

Youssef Chermiti à la croisée des chemins

Youssef Chermiti, attaquant de 21 ans évoluant à Everton, est ciblé par Elche CF, club de Liga basé à Alicanté, ainsi que les Rangers d'Écosse qui veulent l'enrôler sous forme de prêt. Rester en Premier League ou opter pour la Scottish Premier League ou encore la Liga, les puristes seront vite fixés.

Aymen Sliti courtisé

Aymen Sliti, attaquant de Feyenoord, va probablement quitter Rotterdam. A 20 ans accomplis, celui qui est lié avec son club employeur jusqu'en été 2026, pour être prêté, mais pas sans avoir prolongé son contrat. Actuellement, le joueur est dans le viseur d'Heracles Almelo, le FC Volendam, Willem II et le RKC Waalwijk, des clubs qui se sont positionnés.

Le CRB priorise Moez Haj Ali

Les Algériens du CR Belouizdad ne lâchent pas Moez Haj Ali, tête pensante de l'USM. Le CRB a ainsi fait parvenir une proposition de l'ordre de 350.000 dollars, mais les Bleus exigent 400.000 dollars pour céder leur maestro de l'entrejeu. Maintenant, à 25 ans, le joueur ne manque pas de prétendants, certes, mais l'on s'attend à ce que le CRB soumette une meilleure offre pour recruter à terme un joueur lié au club du Ribat jusqu'en été 2026.

L'ex-milieu du CA, passé par l'USBG et Al Ittihad de Libye, est évalué à hauteur de 700.000 euros sur Transfermarkt et sa cote ne cesse de grimper depuis plus d'un an.

Jibril Othman vers la Belgique

Jibril Othman, attaquant de 21 ans, exerçant avec la réserve de l'AS Saint-Étienne, est dans les pensées des Belges de Lokeren et du RFC Seraing qui veulent le prendre sous forme de prêt. Lié aux Verts jusqu'en juin 2027, Jibril Othman, international U20, pourrait donc changer de cap afin de bénéficier de davantage de temps de jeu.

Kasimpaşa veut Adem Arous

Adem Arous, jeune axial du Stde Tunisien, est dans le viseur de Kasimpaşa SK. A 21 ans, l'arrière tunisien pur produit stadiste et titulaire indiscutable au sein du onze bardolais, est sous contrat jusqu'en 2029, mais pourrait opter pour la Turquie si l'offre est alléchante.

Coté 400.000 euros sur Transfermarkt, Arous a encore une grande marge de progression et pourrait évoluer en Super Lig turque si l'exécutif stadiste lui accorde son bon de sortie.

Le ST cible Chadrack Osseby

Volet flux entrant stadiste à présent, Chadrack Osseby, 22 ans et milieu congolais de l'AC Léopards, est, quant à lui, pisté par les Bardolais. Brillant lors du Chan sous la bannière Congo-Brazzaville, Osseby serait actuellement proche d'un accord avec le ST.

L'OB signe Sherif Camara

L'Olympique de Béja a enrôlé le défenseur guinéen Sherif Camara, passé par l'Etoile Sportive du Sahel la saison dernière. Signataire d'un engagement jusqu'en juin 2027 avec les Cigognes, Camara rejoint à Béja les recrues que sont Mohamed Amine Dhouibi, Mohamed Ali Trabelsi et Amine Laajimi, tous en attente de régularisation de leur situation après la levée imminente de l'interdiction de recrutement prononcée par la Fifa.