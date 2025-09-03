Ile Maurice: Les actions de TIPA mises en lumière au cinéma

Le 10 septembre, TIPA présentera le film-documentaire «ENN TIPA» à ses partenairesclés au MCiné de Trianon. Réalisé par le Mauricien David Constantin, ce film vient poser une vision tangible des actions de cette ONG sur la promotion des valeurs citoyennes à travers une pédagogie centrée sur les arts. Le film tombe à point, alors que l'ONG implémente tout juste les axes principaux de son plan stratégique pour les cinq ans à venir, après avoir entrepris un exercice d'évaluation de son impact sur les quelques années précédentes. Rencontre avec Camille Sénèque, Manager de TIPA.

Comment est né ce projet de film-documentaire?

Dans le cadre de notre quinzième anniversaire, nous avions contacté l'auteur-réalisateur mauricien David Constantin pour voir comment il pouvait mettre en valeur le travail de TIPA. C'est ainsi que tous les lundis, pendant un an, David a assisté à des ateliers artistiques animés par une de nos facilitatrices, Karen, afin de comprendre, sur la durée, en quoi consistait concrètement l'action de TIPA et où il pouvait amener le projet.

Nous avons tenu à lui donner carte blanche car nous connaissions sa sensibilité artistique et nous savions que son regard sur nos actions serait pertinent. David, de par son désir de montrer sur un temps long l'impact de nos actions, s'est dirigé vers la réalisation d'un film-documentaire.

Pourquoi avoir choisi l'école Aimée Césaire en particulier ?

Il n'y avait pas de raison spécifique pour le choix de l'école Aimée Césaire à Camp-Levieux, si ce n'est que nous avons de bonnes relations avec la direction et elle nous a ouvert les portes pour le tournage. Il faut savoir que, sinon, TIPA opère dans quatre écoles ZEP et une école RCA à travers le Fortified Learning Environment (FLE) National Programme, en collaboration avec le ministère de l'Éducation et des ressources humaines.

L'objectif de ce documentaire était-il de montrer l'envers du décor du travail de TIPA ou de renforcer votre plaidoyer au niveau du système éducatif mauricien ?

Les deux à la fois. Nous souhaitons mieux communiquer sur nos actions à la fois avec nos partenaires-clés et avec le public en général. Le film-documentaire nous permet de poser une vision tangible sur ce que nous faisons : le travail quotidien avec les enfants en collaboration avec les enseignants, les défis rencontrés et les valeurs qui guident notre action. D'autre part, en alignement avec notre plan stratégique 2025-2029, nous voulons encourager une réflexion sur l'importance de l'art et des valeurs de citoyenneté dans l'éducation.

Pour David, il s'agissait de montrer en quoi TIPA redonne, de par son action, de l'importance aux individus dans un système qui tend à nous uniformiser.

Quelles sont vos attentes par rapport à ce film-documentaire ?

Nous espérons qu'il pourra poser les bases d'une discussion et d'ouvrir le débat sur l'importance des valeurs citoyennes pour une société saine et le pouvoir de l'art comme vecteur de changement social, ce qui est notre socle de travail.

Pour nous, tout cela passe par le biais de l'apprentissage scolaire et d'une pédagogie qui repose sur le triangle enfant-éducateur-parent. Ce sont nos trois publics clés et nous concentrons beaucoup d'efforts sur ces trois axes. Pour cela, nous avons conscience qu'il nous faut renforcer l'esprit de collaboration avec les écoles au sein desquelles nous intervenons.

Pour aller plus loin dans cette démarche, nous ne nous arrêterons pas à la diffusion du film-documentaire en salles auprès de nos partenaires-clés. Nous prévoyons de mettre sur pied des projections dans les quartiers où nous opérons, en prélude de discussions-débats que nous souhaitons organiser dans ces quartiers.

L'ONG est née autour d'un projet de recherche pour une thèse. Comment le travail de TIPA a évolué au fil des années et comment il s'est imbriqué dans les écoles à Maurice ?

En effet, l'association TIPA a été co-fondée par Emilie Carosin, docteure en psychologie du développement de l'enfant, et Angélique de La Hogue, éducatrice spécialisée, avec pour mission de favoriser le développement des valeurs et compétences chez les enfants, à travers l'art et une pédagogie interactive.

Au fil des ans, avec la culture de remise en question constante de nos actions, nous gardons au centre nos partenaires-clés et récoltons leurs impressions de manière régulière. Il est important pour nous de rester alignés sur nos objectifs et de ne pas nous éloigner de notre mission première, tout en répondant aux besoins concrets du terrain. Nous avons appris à cultiver cette démarche de proximité et à nourrir le principe de collaboration avec les autres.

Sur le long terme, nous avons compris que notre rayonnement s'étendait au-delà des murs de l'école, au coeur de la communauté alentour par le biais des parents. Ces derniers sont partie prenante de nos actions, et nous avons noté qu'au fil du temps, notre travail avec les parents a débouché dans certains quartiers à des prises de conscience collective sur l'importance du vivre-ensemble sain dans une communauté saine ancrée sur des valeurs citoyennes solides.

Cela a été le cas pour cinq mamans que nous avons accompagnées sur plusieurs années et que nous avons formées pour qu'elles puissent animer des ateliers artistiques dans leur quartier. Elles ont aujourd'hui le désir d'enregistrer leur groupe «Believe In» comme association pour continuer leurs activités avec les enfants de leur localité. Ce projet donne lieu actuellement à une campagne de levée de fonds sur www.smallstepmatters.org pour les activités se déroulant les samedis avec les jeunes de Tranquebar.

Par ailleurs, au travers des formations Facilit'Art, TIPA partage sa méthode et son approche pédagogique auprès des tuteurs, mentors et coordinateurs du programme FLE et repense son modèle économique en envisageant des activités de générations de revenus lui permettant de mettre à profit son expertise acquise tout en servant des besoins concrets de la société mauricienne.

TIPA a porté des campagnes à travers Small Step Matters. Quel est son «feedback» du travail de Small Step Matters ?

Nous apprécions particulièrement le sérieux de Small Step Matters dans la collecte d'informations avant chaque campagne, ainsi que la qualité de sa communication tout au long du processus. Leur crédibilité et leur professionnalisme inspirent confiance et facilitent la mise en oeuvre de campagnes par des associations.

TIPA est membre de l'annuaire Connect'ONG de Small Step Matters lancé le 20 août dernier. Qu'est-ce que cette fonctionnalité peut vous apporter ?

Les ONG ont des besoins pour des projets précis de levée de fonds, qui donnent lieu aux campagnes Small Step Matters, mais c'est super qu'en plus, le public ait l'opportunité de contribuer au fonds de roulement général de l'association et c'est ce que nous espérons attirer comme dons avec cette nouvelle fonctionnalité.