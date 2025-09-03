Ile Maurice: Mohammad Muzaffar Ali Lallmamode libéré sous caution

Hier, Mohammad Muzaffar Ali Lallmamode, 31 ans, organisateur de concerts, qui avait été arrêté pour blanchiment d'argent, s'est présenté au siège de la Financial Crimes Commission (FCC), en compagnie de ses avocats, Me Sailesh Seebaruth et Me Naheed Toorabally. Cette comparution était liée à l'enquête ouverte à son sujet à la fin août pour blanchiment d'argent après la découverte d'une importante somme en roupies mauriciennes et en devises étrangères dans sa voiture. À l'issue de sa comparution hier, il a été libéré sous caution et sous conditions.

Muzaffar Ali Lallmamode a été arrêté une première fois, cette année, le 21 août, après la découverte par les policiers de la Divisional Support Unit de Rs 390 000 en liquide, ainsi que 16 600 dollars américains (un total de Rs 1,1 million) dans sa voiture. L'odeur suspecte de cannabis émanant du véhicule avait renforcé les soupçons des policiers. Lors de son transfert pour un test antidrogue, le suspect aurait tenté de se débarrasser d'un sachet de cannabis.

Lors sa comparution en cour pour blanchiment d'argent, le 27 août, il a été libéré sous caution puis arrêté le même jour après avoir tenu des propos menaçants à l'égard d'un policier dans l'enceinte de la cour.

Alors qu'il aurait dû être détenu, il s'est fait admettre à la clinique C-Care Wellkin où il est resté jusqu'à hier matin. Reconduit en cour pour insultes au policier, il a été libéré sous caution de Rs 5 000. Il a aussi signé une reconnaissance de dette de Rs 10 000. Il a l'obligation de se présenter régulièrement au poste de police et l'interdiction d'interférer avec les témoins.

Muzaffar Ali Lallmamode n'en est pas à sa première arrestation. Il avait déjà été inquiété il y a sept ans, lorsqu'un étudiant recruté par lui avait été intercepté par la Customs Anti-Narcotics Section avec de la drogue synthétique cachée dans des bougies. L'affaire avait alors mis en lumière ses activités présumées dans le trafic de stupéfiants.

Les enquêteurs de la FCC veulent, entre autres, comprendre les conditions dans lesquelles il a pu obtenir une autorisation pour organiser le Shalma Festival - The Magic of Tomorrowland dans l'ouest de l'île.