Ile Maurice: Vol à main armé, un suspect arrêté

Un cas de vol avec violence s'est produit dans la matinée du samedi 30 août à Flacq. Vers 11 h 25, un conducteur de van privé circulant dans la région a été contraint par deux individus à les transporter jusqu'à une petite ruelle.

Arrivé sur place, l'un des suspects a pris la fuite, tandis que l'autre a menacé le chauffeur avec un cutter en réclamant de l'argent. Devant le refus de la victime, le malfaiteur s'est emparé de son téléphone portable et a contacté une complice.

Quelques minutes plus tard, une femme est arrivée et a procédé à un retrait d'argent sans carte bancaire d'un montant de Rs 3 000. Les agresseurs ont ensuite forcé le chauffeur à se rendre devant une banque à Flacq. Celui-ci a profité d'un moment pour tenter de s'échapper, mais il a été poursuivi et agressé par les suspects. La femme s'est alors emparée de son téléphone portable et de la clé de contact du véhicule avant de disparaître. La valeur totale des biens volés est estimée à environ Rs 36 000.

Une équipe de la Criminal Investigation Division de Flacq, sous la supervision d'un officier supérieur, a rapidement ouvert une enquête. Sur la base d'informations recueillies, un homme âgé d'une trentaine d'années a été interpellé le même jour. Lors de son interrogatoire, il a reconnu les faits. Un cutter, qui aurait été utilisé lors de l'agression, a été saisi par les enquêteurs. Le suspect a été placé en détention au poste de police de Belle-Mare. L'enquête se poursuit afin de retrouver les complices et récupérer les objets volés.