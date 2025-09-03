Maroc: Au pays, le blues des livreurs de repas et de leurs conditions de travail «inhumaines»

Au Maroc, les livreurs de la plateforme numérique Glovo sont en grève. Ils dénoncent leurs conditions de travail « inhumaines », exigent une revalorisation immédiate de leurs tarifs, ainsi que la protection de leurs droits sociaux. Ces livreurs, qui exercent comme auto-entrepreneurs, se sont rassemblés également lundi 1er septembre pour un sit-in, devant le siège marocain de l'entreprise espagnole.

Ils étaient quelques dizaines, réunis devant l'une des tours de verre du quartier d'affaires de Casablanca, à l'entrée des bureaux de Glovo. « Le travail a tellement empiré ces derniers temps... On a touché le fond », déplore Mohammed, livreur syndiqué affilié à l'Union marocaine du travail. « En 10 heures, tu peux faire 22 livraisons et tu n'auras même pas gagné 20 euros. Nous avons des revendications justes, nous voulons revenir à l'ancienne tarification. »

Les livreurs grévistes réclament également à Glovo l'application d'un tarif de nuit, alors que les routes deviennent encore plus dangereuses à Casablanca passé une certaine heure. « J'ai eu un accident, pas très grave, mais un accident quand même... Au téléphone, l'une des choses que le support m'a demandées c'est si la commande était intacte pour envoyer un autre livreur », raconte Rachid, étudiant. « En fin de compte, c'est la commande qui compte le plus pour eux. Toi, le livreur, tu peux arrêter, ils trouveront toujours quelqu'un pour te remplacer », résume celui qui travaille de temps en temps pour Glovo.

Statut d'auto-entrepreneurs

Et c'est pour cette raison que même s'il soutient la grève, Rachid a décidé de continuer le travail. « Rien ne va changer », dit-il en repartant dans un nuage de gaz d'échappement vers sa prochaine commande.

Au Maroc, ces livreurs sont considérés comme des auto-entrepreneurs et non pas des salariés de Glovo. « Ce n'est pas une relation d'employeur à employé », pointe Mohamed Jadri, économiste marocain. Ils sont de fait particulièrement vulnérables et privés de leurs droits sociaux. « Ce sont les livreurs qui payent déjà toute la logistique, la moto est à leur charge. D'autre part, Glovo ne paye rien, ni de charge sociale ni d'impôts sur le revenu, détaille-t-il. Ce sont aux livreurs de déclarer leurs impôts sur le revenu et leur assurance maladie obligatoire auprès de la caisse nationale de sécurité sociale. Et lorsqu'il y aura un accident de route, il est mentionné comme un accident de route et non pas un accident de travail. Il n'y a aucune responsabilité par rapport à la société Glovo. »