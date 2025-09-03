Congo-Kinshasa: L'international congolais Yoane Wissa s'apprête à changer de dimension avec Newcastle

Transféré à Newcastle juste avant la clôture du mercato estival, l'attaquant international Yoane Wissa est devenu le joueur congolais le plus cher de l'histoire pour un montant de 63 millions d'euros. Arrivé en Premier League en 2021, le Léopard va découvrir un club qui lutte pour les premières places du Championnat anglais et qui disputera la Ligue des champions cette saison.

Un Léopard débarque chez les Magpies. L'attaquant international congolais Yoane Wissa (29 ans), révélé par le FC Lorient avant d'être recruté par Brentford en 2021, a officiellement rejoint Newcastle dans les derniers instants du mercato pour un montant de 63 millions d'euros.

Un transfert qui a bien failli échouer au tout dernier moment, comme l'a révélé Sky Sports, en raison d'un oubli de signature de la part du joueur. Une frayeur de dernière minute qui n'a finalement pas eu de conséquence, puisque le transfert de l'attaquant congolais a finalement été homologué le 1er septembre à 19h59 et 30 secondes, soit à 30 secondes seulement de la clôture définitive du mercato estival.

« Je suis vraiment heureux d'être ici et de rejoindre l'un des plus grands clubs de Premier League. J'ai hâte de porter le maillot noir et blanc. J'ai des rêves, j'ai la foi et je ferai de mon mieux pour rendre tout cela possible. J'ai hâte de débuter », a déclaré le joueur sur le site officiel de Newcastle. Son nouvel entraîneur, Eddie Howe, n'a pas tari d'éloges au sujet de son nouvel attaquant, se réjouissant de pouvoir compter sur un joueur qui va apporter aux Magpies « une qualité éprouvée en Premier League, démontrée non seulement par son rendement devant le but mais aussi par son apport collectif. Yoane est rapide, puissant et son niveau de performance est excellent ».

Ces dernières années, Wissa est progressivement devenu une valeur sûre du Championnat anglais. La saison passée, l'attaquant congolais a notamment inscrit 19 buts et délivré 4 passes décisives en Premier League, soit le même nombre de réalisations que le Suédois Alexander Isak - devenu cet été le transfert le plus important de l'histoire de la Premier League en rejoignant Liverpool pour 150 millions d'euros - si l'on exclut les buts marqués sur pénalty.

L'attaquant congolais a également conclu la saison avec le second meilleur total d'expected goals (toujours hors pénalty) du Championnat (18,59) juste derrière le Norvégien Erling Haaland (18,86), selon Sky Sports. Une preuve indéniable qu'il n'a cessé d'affoler les compteurs avec Brentford et qu'il s'apprête maintenant à changer de dimension avec Newcastle, après être devenu le joueur congolais le plus cher de l'histoire. Son transfert reste néanmoins bien inférieur à celui de son ancien coéquipier Bryan Mbeumo, devenu le joueur africain le plus cher de l'histoire pour un montant record de 81 millions d'euros.

Fraîchement débarqué chez les Magpies, Wissa entrera sans tarder dans le vif du sujet puisque Newcastle affrontera le FC Barcelone le 18 septembre dès la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, puis croisera la route d'Arsenal le 28 septembre en Premier League.

Avant cela, l'international congolais (33 sélections, 6 buts) disputera les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 avec les Léopards face au Soudan du Sud le 5 septembre puis contre le Sénégal le 9 septembre dans un choc prometteur. En tête de leur groupe, Wissa et ses coéquipiers tenteront de décrocher leur qualification au prochain Mondial, 50 ans après l'unique participation de la République démocratique du Congo à une Coupe du monde en 1974.