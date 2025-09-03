Sénégal: Linguère - Cinq morts et quinze blessés dans un accident sur l'axe Linguère-Matam

3 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Linguère — Cinq personnes ont trouvé la mort et quinze autres ont été blessées, mercredi matin, dans un accident de la circulation survenu à hauteur de Loumbelana, un village de la commune de Barkédji, sur l'axe Linguère-Matam (nord-ouest), a appris l'APS de source sécuritaire.

Le drame s'est produit lorsqu'un véhicule de type "Cheikhou Chérifou" en provenance de Kaolack et se rendant à Matam est entré en collision avec un camion en stationnement, à indiqué l'adjudant-chef Papa Élimane Ndour, commandant de la compagnie des sapeurs-pompiers de Linguère.

Il a précisé que "quinze blessés ont été évacués à l'hôpital Magatte Lô de Linguère, dont huit dans un état grave et sept présentant des blessures légères".

"Deux blessés graves ont été transférés d'urgence vers Matam", a ajouté l'adjudant-chef Papa Élimane Ndour.

Il a souligné que "les corps sans vie des cinq victimes ont été déposés à la morgue de l'hôpital Magatte Lô".

Les sapeurs-pompiers, selon lui, ont mobilisé six ambulances et quatre véhicules d'intervention pour les opérations de secours.

