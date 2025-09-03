Soudan/Sénégal: Moustapha Mbow - 'Il faut gagner ici face au Soudan avant de penser à la RDC'

Dakar — Les Lions doivent se concentrer en priorité sur le match contre le Soudan pour le gagner avant de penser à la République démocratique du Congo (RDC), dernier adversaire du Sénégal dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, a déclaré le défenseur sénégalais Moustapha Mbow.

"Ce sont des matchs importants qu'on doit gagner. Les gens parlent de la RDC, mais il y a le premier d'abord. Il faut gagner ici face au Soudan avant de penser à la RDC", a-t-il dit lors d'un point de presse, mardi.

Le défenseur du Paris FC (élite française), appelé pour la première fois en sélection nationale, a participé mardi, en début de soirée, à sa première séance d'entraînement avec les Lions, au terrain annexe du stade Me Abdoulaye Wade.

Pour l'ancien pensionnaire de l'équipe nationale des moins de 20 ans, les deux rencontres des Lions ne seront pas "faciles", mais "l'équipe est prête à gagner".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les Lions préparent leurs deux prochaines sorties comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Ils vont recevoir les Crocodiles du Nil du Soudan, vendredi prochain, au stade Abdoulaye Wade, avant de se rendre à Kinshasa.

Moustapha Mbow assure être venu en sélection surtout pour apprendre des autres.

"Ils ont joué à des niveaux où je ne suis pas encore arrivé. Mais je suis prêt, et si on me donne ma chance, je vais la saisir", a ajouté le natif de l'Unité 24 des Parcelles Assainies, à Dakar.