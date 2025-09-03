Sénégal: Gamou - Des instructions données aux opérateurs télécoms pour une connexion optimale

3 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tivaouane — Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a assuré, mardi, que des instructions ont été données aux opérateurs pour assurer "une connexion optimale" devant faciliter la communication à l'occasion du Gamou commémorant la naissance du prophète Mohamed (PSL).

Selon M. Sall, des instructions ont été données aux opérateurs téléphoniques par les services de son département relativement aux dispositions qu'ils ont prises en termes d'antennes-relais et de points d'accès sans fil, pour arriver "une connexion optimale" et une fluidité des communications téléphoniques dans le cadre du Gamou.

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique effectuait une visite à Tivaouane, dans le cadre de la célébration du Maouloud prévue le 4 septembre.

"Chaque année, lors du Gamou, il y a énormément de personnes qui viennent à Tivaouane, donc des dispositions sur le plan de la communication ont été prises, pour essayer d'avoir une couverture optimale sur le plan du réseau", a expliqué Alioune Sall.

D'après lui, cette visite auprès des autorités religieuses de Tivaouane lui a permis de s'enquérir des dispositions prises dans le cadre du Gamou, sur le plan médiatique, comme sur le plan technologique.

Le ministre a saisi cette tribune pour rendre hommage aux médias sénégalais, publics comme privés.

"Les médias sont venus très nombreux pour assurer la couverture, et pour permettre également aux Sénégalais d'ailleurs, c'est-à-dire de la diaspora, de pouvoir bénéficier et de jouir pleinement des mêmes atouts que les gens qui viennent pour célébrer le Maouloud", s'est félicité Alioune Sall.

