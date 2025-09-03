Cameroun: MRC - Pourquoi les réunions internes inquiètent plus que les meetings

3 Septembre 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Paul Moutila

Joseph Emmanuel Ateba, figure influente du MRC (Mouvement pour la Renaissance du Cameroun), interpelle l'opinion par une question cruciale : comment expliquer que les réunions internes d'un parti sans candidat présidentiel fassent davantage peur au régime camerounais que les meetings des candidats officiellement en lice ? Cette interrogation soulève des enjeux politiques profonds sur l'état de la démocratie au Cameroun.

Le MRC, bien que privé de candidature à la dernière élection présidentielle, reste un acteur majeur de la scène politique. Ses réunions internes, pourtant discrètes, semblent perçues comme une menace par le pouvoir en place. Cette crainte s'explique par la capacité du mouvement à mobiliser et à fédérer les mécontentements, cristallisant les aspirations au changement portées par une frange importante de la population.

Les meetings internes du MRC, souvent tenus dans la clandestinité en raison des restrictions gouvernementales, deviennent des espaces où se construit une critique organisée du régime. Ils permettent d'élaborer des stratégies de résistance et de maintien de la pression politique, même en l'absence d'élections. Cette dynamique inquiète davantage les autorités que les rassemblements publics des partis admis à la course présidentielle, perçus comme moins subversifs.

Joseph Emmanuel Ateba met ainsi en lumière les paradoxes d'un système politique où la liberté d'expression et de réunion est entravée. Son analyse révèle les mécanismes de contrôle d'un régime soucieux de neutraliser toute voix dissidente, même quand elle ne participe pas directement au scrutin. La peur suscitée par le MRC témoigne de l'efficacité de son travail de fond et de sa persistance comme force d'opposition incontournable.

