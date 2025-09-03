Cameroun: Des traverses ferroviaires toxiques menacent la santé publique

Au Cameroun, des millions de traverses ferroviaires imprégnées de créosote, substance cancérogène, ont été abandonnées par Camrail. Ce scandale environnemental perdure depuis 26 ans, malgré les alertes répétées sur les dangers pour la santé publique. Les populations locales, ignorant souvent le risque, utilisent ces bois toxiques comme combustible ou matériau de construction, aggravant l'exposition à cette pollution insidieuse.

La créosote, utilisée historiquement pour protéger les traverses contre l'humidité et les insectes, est un mélange de centaines de composés chimiques. Reconnue comme cancérogène et reprotoxique, elle est interdite ou strictement réglementée dans de nombreux pays, comme aux États-Unis depuis 1984. Pourtant, au Cameroun, ces déchets dangereux contaminent les sols, l'air et les ressources en eau, menaçant directement les communautés avoisinantes.

Camrail, responsable de la gestion de ces déchets, n'a pas pris de mesures significatives pour assainir les sites concernés, en dépit de ses engagements environnementaux. L'inaction des autorités et de l'entreprise contraste avec l'urgence sanitaire, créant un contexte de crise écologique et de méfiance croissante. Les rapports officiels alertent sur les risques de cancers, de problèmes respiratoires et de contamination de la chaîne alimentaire, sans que des actions concrètes ne suivent.

La persistance de cette pollution industrielle soulève des questions sur la responsabilité des multinationales et l'application des normes environnementales dans les pays en développement. Alors que la transition écologique devient un enjeu global, le cas des traverses camerounaises illustre les limites de la régulation et l'impératif d'une gestion responsable des déchets toxiques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres