Gabon: Ouverture de la 2e session ordinaire du CESE de la Transition

3 Septembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par MRI

La Présidente du Conseil Économique, Social et Environnemental de la Transition, Solange Marthe Nguiakie, a présidé ce mardi 2 septembre, la cérémonie d'ouverture de la 2e session ordinaire du CESE, en présence du Vice-président du Gouvernement, Alexandre Barro Chambrier, du Ministre de la Réforme et des Institutions, François Ndong Obiang, plusieurs membres du Gouvernement et de nombreuses hautes personnalités.

Les travaux de cette session porteront sur deux thématiques majeures : La gouvernance de l'eau et l'approche Nexus Eau-Énergie-Alimentation-Écosystèmes, la politique foncière et la politique de l'habitat au Gabon.

Dans son allocution, Mme la Présidente a affirmé : « Entre l'impuissance et l'action, nous faisons le choix de l'action ».

Le CESE entend, à travers ces travaux, formuler des avis et recommandations pour accompagner les décideurs publics dans leur mission au service des populations :

Assurer une gestion durable de l'eau, ressource stratégique pour le développement du pays ;

Proposer des mécanismes clairs et accessibles permettant à chaque citoyen d'acquérir un titre foncier ou un logement à coût abordable.

Les travaux de cette session se poursuivront jusqu'au 30 septembre 2025.

