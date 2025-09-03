Après l'introduction "malheureuse et inefficace" de l'Approche Par Compétences (APC), l'État vient d'imposer une nouvelle réforme : l'uniformisation des coefficients à 1 dans toutes les matières des collèges et lycées. Présentée comme une solution contre l'échec scolaire, cette mesure est en réalité, selon la députée de la Transition, l'honorable Justine Judith Lekogo, une erreur stratégique lourde de conséquences.

Au moment où le Gabon a un besoin vital d'ingénieurs, de techniciens, de chercheurs et de cadres scientifiques, une telle décision brouille dangereusement les lignes entre filières littéraires et scientifiques.

Un constat accablant

Madame Lekogo rappelle que les données du PASEC 2019 sont sans appel : près d'un élève gabonais sur trois (33,3 %) termine le primaire sans atteindre le niveau « suffisant » en mathématiques, contre seulement 6,7 % en lecture. Ce contraste illustre une réalité préoccupante : le Gabon figure parmi les meilleurs en Afrique francophone pour la compréhension écrite, mais reste en profonde difficulté en mathématiques.

Ces lacunes précoces constituent un verrou majeur pour l'accès aux séries scientifiques au lycée, en particulier la série C, alors même que le pays connaît une pénurie criante d'ingénieurs en génie civil, électricité, architecture, mines, pétrole, informatique, télécommunications, énergie renouvelable ou encore agriculture.

Soyons clairs : il ne s'agit pas d'opposer les littéraires aux scientifiques. La littérature enrichit, élève et forme l'esprit critique. Mais aucun pays ne se développe par la seule beauté des lettres. Ce sont les ingénieurs, les chercheurs et les techniciens qui conçoivent, construisent et planifient l'avenir.

Une illusion pédagogique dangereuse

Avec l'uniformisation, chaque matière au collège comptera désormais pour un. L'intention affichée est de simplifier l'évaluation et de réduire les écarts entre établissements. Mais, selon Mme Lekogo, cette réforme n'apporte aucune amélioration pédagogique réelle. Elle fabrique des moyennes artificiellement gonflées, masque les lacunes et prépare un choc psychopédagogique.

Car sitôt arrivés en Seconde, les élèves habitués à un coefficient unique se retrouvent brutalement confrontés à un système radicalement différent : 7 pour les mathématiques, 5 pour la physique, 4 pour les SVT. L'illusion de confort se transforme alors en décrochage massif. De même, en Seconde littéraire, les coefficients élevés en Français et l'introduction de nouvelles disciplines comme l'économie créent une rupture brutale.

Cette incohérence traduit, selon l'honorable députée, une confusion dangereuse entre stratégie éducative et simple lutte contre le redoublement. Comme l'a souligné la ministre de l'Éducation nationale, l'objectif affiché est de faire passer le maximum d'élèves en classes supérieures. Mais l'éducation ne se réduit pas à une mécanique de promotion artificielle.

Un pays pauvre ne peut se permettre ce luxe

Les pays développés comme les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède, le Canada ou le Japon peuvent se permettre d'harmoniser les coefficients, car leurs priorités fondamentales, eau potable, électricité, routes, hôpitaux sont déjà garanties.

De plus, ils investissent massivement dans la science et la technologie : NASA, Silicon Valley, industries automobiles, laboratoires pharmaceutiques, transition énergétique.

Au Gabon, au contraire, cette uniformisation est une fuite en avant. Elle traduit l'incapacité de notre système éducatif à assumer une politique méritocratique. Elle risque d'entraîner une paresse intellectuelle généralisée et de briser l'exigence scientifique indispensable à la construction nationale.

Les vraies priorités

Pour Madame Lekogo, le développement éducatif du Gabon passe par :

· une élévation du niveau en mathématiques dès le primaire et au collège, avec des dispositifs de remédiation ciblés (Teaching at the Right Level, ateliers scientifiques) ;

· un investissement massif dans la formation et le coaching des enseignants, dotés de guides pratiques et accompagnés en classe ;

· des infrastructures scolaires modernes, incluant laboratoires, bibliothèques, salles multimédias et effectifs réduits ;

· un renforcement de l'enseignement technique et professionnel, orienté vers l'entreprenariat et la recherche ;

· une politique de santé scolaire et d'équité sociale, incluant repas, dépistages, hygiène menstruelle, bourses et aides de transport pour les élèves vulnérables.

Une réforme à haut risque pour l'avenir du Gabon

« N'ayons pas peur de dire la vérité », insiste la députée : l'APC a mis le système éducatif gabonais en agonie ; l'uniformisation des coefficients pourrait lui porter le coup de grâce.

Si cette mesure reste isolée, le pays risque de produire des cohortes d'élèves artificiellement promus, mais insuffisamment formés, incapables de relever les défis scientifiques, technologiques et industriels.

Oui, Molière et Shakespeare nous apprennent à bien parler. Aristote nous initie à la logique. Mais ce sont Newton, Einstein et les ingénieurs contemporains qui construisent nos routes, nos barrages et nos infrastructures. Et cela exige rigueur, excellence et exigences pédagogiques bien plus élevées qu'un simple coefficient 1.