Afrique: Seychelles vs Gabon - Jour de match !

3 Septembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par FK

La campagne pour le Mondial se poursuit, et les Panthères auront à coeur de briller une fois de plus durant cette campagne. Bien que l'essentiel est ailleurs, il est important de négocier au mieux cette rencontre dont tout autre résultat qu'une victoire serait une épine dans le pied.

La trêve internationale entamée, les joueurs ont regagné leurs sélections respectives pour les qualifications du Mondial. Les Panthères en lice pour une place affronteront les Seychelles ce mercredi 3 septembre 2025.

Bien que l'essentiel ou sinon les yeux et les têtes sont déjà rivés sur la Côte d'Ivoire le 9 septembre, il est important de se mettre dans une position favorable avant ce choc. Malgré les blessures de certains cadres, le moral semble au beau fixe.

La dernière ligne droite entamée, il est temps d'écrire l'histoire. Et cela passe par un bon résultat face aux Seychelles. Et avec le soutien populaire au stade de Franceville une semaine après, le rêve sera permis.

Aubameyang, Bouanga, Oyono et les autres montreront les crocs, afin de faire vibrer le 12e homme Gabonais comme ils en ont l'habitude pour aller chercher le graal pour la 1ère fois de son histoire.

