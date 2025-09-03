Sénégal: BRVM - Plus de 415% de variation hebdomadaire des valeurs transigées sur le marché des obligations.

Au terme de la semaine du 25 au 29 août 2025, les valeurs transigées sur le marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont enregistré une forte variation de 415,3% selon la Revue Hebdomadaire, une publication spécialisée éditée par la Société de Gestion et d'Intermédiation (SGI)Invictus Capital & Finance basée à Dakar.

Ces valeurs transigées se sont établies à 985,502 millions FCFA. En revanche, au niveau du marché des actions, la variation hebdomadaire des valeurs transigées a été plus modeste, se situant à 13,34% à 4,856 milliards FCFA.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle s'est rehaussée de 0,95% à 12 358,290 milliards FCFA. Par contre, celle du marché obligataire enregistre une hausse plus élevée de 4,16% à 10 867,462 milliards FCFA.

Pour ce qui est des performances hebdomadaires, la SGI Invictus place à la tête du TOP 5 le titre CFAO Motors Côte d'Ivoire (plus 20,45% à 795 FCFA), suivi de Uniwax Côte d'Ivoire (plus 17,45% à 875 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (plus 16,79% à 4 000 FCFA), ETI Togo (plus 6,25% à 17 FCFA) et Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 5,92% à 2 235 FCFA).

Au niveau du Flop 5, c'est le titre SITAB Côte d'Ivoire (moins 12,05% à 18 900 FCFA) que Invictus a mis au-devant dans sa revue, suivi par Africa Global Logistics Côte d'Ivoire (moins 9,09% à 14 000 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 6,32% à 1 780 FCFA), Oragroup Togo (moins 5,28% à 1 705 FCFA) et Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 4,63% à 1 750 FCFA).

Invictus souligne dans sa revue une hausse des trois indices phares de la BRVM. Le BRVM Prestige vient en tête avec une variation hebdomadaire de +1,2% à 132,87 points. Les deux autres indices enregistrent la même variation, soit +1,0% à 320,53 points pour le BRVM Composite et 155,56 points pour le BRVM 30.

Pour les indices sectoriels, à part le BRVM Industriels (-4,6% à 137,31 points) et BRVM Consommation de base (-2,0% à 217,36 points), tous les autres indices sont en hausse.