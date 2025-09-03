Sénégal: Direction générale de la comptabilité publique et du trésor - Le DG Amadou Tidiane Gaye magnifie les résultats obtenus en 2024

La Direction générale de la comptabilité publique et du trésor a publié son rapport d'activités pour l'année 2024. Son Directeur général, Amadou Tidiane Gaye se félicite des succès obtenus durant cette année.

«L'année 2024 fut un vrai tournant. Pour le Sénégal et nos usagers en général, pour le Trésor public en particulier. Nos performances et réalisations, nos défis et surtout les enjeux de la transformation digitale de l'Administration du Trésor constituent les principaux points nodaux de ce rapport d'activités 2024 de la Direction générale de la comptabilité publique et du trésor (Dgcpt). Nous nous savons attendus sur les chiffres clés des finances publiques sénégalaises en 2024 :

ce rapport fait l'analyse des opérations financières de l'Etat. Mais, je voudrais commencer par magnifier nos succès les plus éclatants, compte tenu du contexte difficile et de l'environnement international fortement marqué par la crise ukrainienne », a écrit M. Gaye dans le rapport.

En effet, a-t-il dit, l'Administration du Trésor a réussi à assurer la continuité financière de l'État et des autres organismes publics (établissements publics, agences et structures similaires ou assimilées et collectivités territoriales) en mettant à leur disposition de la trésorerie pour faire face à leurs engagements.

D'ailleurs, souligne le Directeur général, conformément à l'axe stratégique n°3 du Plan de développement stratégique de l'Administration du Trésor (Pdsat), cette grande capacité à assurer la disponibilité de la trésorerie et sa rationnelle distribution dans l'espace et dans le temps fut l'un de nos principaux défis.

«Ainsi, nous avons réussi sur la période, malgré les aléas conjoncturels et les fluctuations naturelles, à assurer la correcte couverture des engagements de l'État. Certes, ce fut un moment où nous avons su faire preuve d'engagement, d'initiative et d'anticipation.

Mais ce fut également une opportunité saisie pour mieux évaluer et adapter notre capacité de mobilisation de ressources additionnelles en perspective des besoins de financement futurs. Nous serons donc, avec l'aval et le soutien des autorités, au coeur de la conception, de la planification et de l'exécution de la stratégie de mobilisation des ressources publiques », a confié Amadou Tidiane Gaye.

Il rappelle que l'année 2024 a également correspondu au renouvellement des certificats ISO 9001 V2015 de sept (7) services dont les systèmes de management de la qualité sont reconnus conformes aux meilleures pratiques internationales en matière de qualité de service.

«Deux directions comptables centrales, notamment l'Agence comptable des grands projets (Agcp) et la Trésorerie paierie pour l'étranger (Tpe) ont rejoint, en fin 2024, la liste des services du Trésor certifiés à la norme ISO 9001 V2015, ce qui porte désormais le nombre à neuf (9) certificats.

La démarche qualité, telle que je la veux, n'est pas seulement l'obtention d'un titre, d'un certificat fut-il reconnu prestigieux. C'est certes important. Mais, le véritable enjeu attaché à la mise en place d'un système de management de la qualité, c'est de réussir à nous astreindre à une obligation de tenir compte de la perception des parties intéressées dans ce que nous faisons », informe M. Gaye.