Congo-Kinshasa: Kalehe - Reprise des cours malgré le non-paiement des enseignants

2 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La rentrée scolaire 2025-2026 est effective dans le territoire de Kalehe, au Sud-Kivu. Depuis lundi 1er septembre, élèves et enseignants ont repris le chemin de l'école, répondant à l'appel des autorités congolaises.

Cependant, plusieurs enseignants affirment rester en « observation », dans l'attente d'un geste concret du Gouvernement concernant le paiement de leurs salaires impayés. Tout en privilégiant le droit à l'éducation, ils dénoncent une situation précaire qui affecte également leurs propres enfants, privés de fournitures scolaires ; faute de moyens.

« Nos enfants n'ont pas pu reprendre les cours. Nous n'avons pas de quoi leur acheter les cahiers ni les uniformes », déplore un enseignant.

La reprise des cours à Kalehe illustre la résilience du corps enseignant. Cependant, il y a urgence d'une réponse gouvernementale pour garantir une rentrée équitable et digne pour tous, note Bahati Matabaro, syndicaliste des enseignants de la zone éducationnelle Kalehe 3.

