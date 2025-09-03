Congo-Kinshasa: L'ambassadrice britannique évalue les projets environnementaux et sociaux à Kisangani

L'ambassadrice du Royaume-Uni en République démocratique du Congo, Alyson King, est en mission officielle dans la province de la Tshopo pour évaluer les projets financés par son gouvernement, notamment ceux mis en oeuvre par le Centre international de recherche forestière (CIFOR) dans le paysage de Yangambi.

À son arrivée à Kisangani, elle a été reçue par le gouverneur de province, Paulin Lendongolia. Lors de leur entretien, Mme King a exprimé son souhait de mieux comprendre les opportunités et les défis locaux, soulignant qu'il s'agissait de sa première visite dans la Tshopo depuis sa prise de fonction en mai 2023.

Elle a également abordé la question du conflit dans l'Est du pays, qui affecte indirectement la Tshopo, en réaffirmant l'engagement du Royaume-Uni à soutenir le processus de paix :

« J'ai assuré son excellence de l'engagement du Gouvernement britannique pour soutenir le processus de paix pour une solution durable au conflit à l'est du pays ».

Cette visite a pour objectifs de:

Évaluer les projets environnementaux financés par le Royaume-Uni dans le paysage de Yangambi, en partenariat avec CIFOR-ICRAF,

Rencontrer les autorités de l'Université de Kisangani,

Échanger avec des organisations locales oeuvrant dans le domaine de la santé, notamment la santé reproductive.

Cette visite s'inscrit dans une dynamique de coopération renforcée entre le Royaume-Uni et la RDC, axée sur la paix, le développement durable et le soutien aux communautés locales.