Congo-Kinshasa: La RVF lance le balisage des rivières Kwilu, Kwango et Kasaï

2 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La Régie des voies fluviales (RVF) a lancé, lundi 1er septembre, une nouvelle campagne de balisage sur les rivières Kwango, Kwilu et une partie du Kasaï. L'objectif : fluidifier la navigation et réduire les risques d'accidents sur ces axes fluviaux stratégiques.

La cérémonie officielle s'est tenue au chantier naval de la RVF, en présence du représentant du vice-Premier ministre chargé des Transports, Jean-Marie Abolia.

Cette opération couvre :

  • 13 km sur la rivière Kwango,
  • 329 km sur la rivière Kwilu jusqu'à Kikwit,
  • 187 km sur le Kasaï, de Kwamouth à la passe rocheuse de Kandolo.

Selon le représentant du ministre des Transports, l'amélioration des infrastructures de transport constitue un axe stratégique pour favoriser la mobilité des personnes et des biens, développer le transport multimodal et améliorer l'accès aux voies de communication, condition essentielle au développement économique et social du pays.

Le balisage s'inscrit dans une stratégie nationale visant à améliorer la mobilité, développer le transport multimodal et désenclaver les régions riveraines.

Le directeur général de la RVF, Daniel Lwaboshi, a salué cette initiative tout en appelant à un appui financier accru pour assurer un balisage régulier, compte tenu des changements fréquents dans les cours d'eau.

La RVF avait déjà sécurisé 605 km sur la rivière Kasaï en juillet 2024, et 1 734 km sur le fleuve Congo entre Kinshasa et Kisangani en février 2025.

