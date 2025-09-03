Ce mardi 2 septembre 2025, la Première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu à l'Hôtel du Gouvernement une délégation de l'Émirat du Qatar, conduite par Son Altesse Sheikh Mansour Bin Jabor Bin Jasim Al Thani, pour la présentation d'une lettre d'intention portant sur un investissement de 21 milliards USD en République démocratique du Congo.

Ce partenariat associe l'entreprise privée Al Mansour Holding, l'État du Qatar et le Gouvernement congolais. Il vise à dynamiser plusieurs secteurs clés du développement national :

Agriculture, pêche et élevage,

Santé publique et industrie pharmaceutique,

Infrastructures et formation professionnelle,

Mines, hydrocarbures et raffinage,

Environnement et gestion des déchets,

Cybersécurité, finances et banques.

« La RDC est une terre d'opportunités. Nous comptons exploiter ces opportunités pour le bien du Qatar et du peuple congolais », a affirmé Reda Jaber, représentant du Sheikh.

Vers une concrétisation rapide

La Première ministre a salué cette initiative comme une illustration de la politique d'ouverture de son Gouvernement aux investissements privés :

« Le Gouvernement accorde une importance particulière aux partenariats solides et durables avec le secteur privé, fondés sur la transparence, le respect mutuel et la recherche d'un bénéfice partagé », a-t-elle déclaré.

Elle a rassuré les investisseurs qataris sur la qualité du climat des affaires congolais et l'accompagnement de l'Exécutif.

Près de 8 mémorandums d'entente (MoU) sont en cours de finalisation entre les parties. Sheikh Mansour a exprimé sa volonté d'implanter rapidement son entreprise en RDC pour concrétiser ces engagements.