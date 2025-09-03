Congo-Kinshasa: Remise de vivres à au moins 620 ménages de déplacés par le CEPAC à Bunia

3 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La 8e Communauté des Églises pentecôtistes en Afrique centrale (CEPAC) a distribué une assistance alimentaire et non alimentaire à environ 620 ménages de déplacés à Bunia, en Ituri.

Ce soutien a été rendu possible grâce au financement de couples de missionnaires américains. Les bénéficiaires sont issus majoritairement des zones rurales du sud du territoire d'Irumu, notamment Otmaber, Ndimo, Ndalya et Idohu, et sont accompagnés dans un projet d'agriculture dans le quartier Matembo pour améliorer leur sécurité alimentaire.

L'assistance distribuée comprend une quantité importante de riz, haricots, sel, ainsi que des articles ménagers essentiels comme des matelas, pagnes, bidons, assiettes et casseroles. Sezikana Sikakali, une déplacée de Otmaber, a témoigné de la grande utilité de cette aide, notamment les matelas et casseroles reçus.

Le chef de projet, Néhémie Ndambara, explique que cette distribution complète l'accompagnement agricole en améliorant temporairement les conditions de vie des déplacés. Il indique qu'un suivi est prévu pour s'assurer de l'utilisation responsable des kits distribués.

Il souligne également que cette initiative vise à soutenir des familles durement touchées par les conflits et les déplacements en Ituri, en leur fournissant des ressources vitales pour leur survie quotidienne et leur réinsertion progressive.

