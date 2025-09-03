Congo-Kinshasa: Traite négrière - Une histoire de résistance et d'espoir dont le monde se souvient le 23 août de chaque année.

3 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

A l'occasion de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, célébrée le 23 août, le magazine Identité culturelle consacre ce numéro à cette tragédie qui a profondément marqué le continent africain.

Cette journée, instaurée par l'UNESCO en référence à l'insurrection des esclaves à Saint-Domingue (aujourd'hui Haïti) dans la nuit du 22 au 23 août 1791, nous invite à la fois à nous souvenir de cette histoire, mais aussi à réfléchir à ses conséquences sur le monde d'aujourd'hui. Elle symbolise le rôle crucial des personnes asservies dans leur propre émancipation.

Pour en discuter, nos invités, l'écrivain Bukasa Kabwe et l'historien Emmanuel Ruzuzi, reviennent sur ce passé de violence et de résistance. Ils nous expliqueront en quoi il est essentiel de s'approprier cette histoire pour construire une Afrique plus forte et plus résiliente.

