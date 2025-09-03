Congo-Kinshasa: L'amélioration de la sécurité à Lopa facilite le retour des déplacés et la relance des activités

L'amélioration récente de la sécurité dans la localité de Lopa, en territoire de Djugu (Ituri), facilite un retour progressif des populations déplacées et une reprise timide des activités socio-économiques.

Après plusieurs semaines d'intenses combats entre les Forces armées de la RDC (FARDC) et les groupes armés, notamment les miliciens du groupe armé dit d'auto-défense, la population commence à regagner ses villages.

À Lopa, les marchés ont rouvert, les parents inscrivent leurs enfants pour la nouvelle année scolaire, et les patrouilles militaires assurent désormais une protection qui rassure les habitants pour accéder à leurs champs.

Toutefois, des défis économiques majeurs persistent, exacerbés notamment par l'interdiction du concassage semi-industriel de minerais, une mesure critiquée pour son impact négatif sur la circulation de l'argent local.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À Mabanga, les creuseurs artisanaux d'or ont été autorisés à reprendre leur activité, mais le commerce reste faible.

À Nizi, malgré la présence militaire, beaucoup hésitent à revenir en raison de la précarité économique affirment des sources dans la région.

Par ailleurs, à Iga-Barrière, les activités commerciales restent réduites, pénalisant notamment les conducteurs de taxi-moto.

Le prix d'une course entre Bunia et Iga-Barrière, qui avait grimpé à 25 000 francs congolais, est retombé à 20 000 faute de clients

Une autorité coutumière locale souligne que la relance économique dépendra largement de la reprise des activités d'orpaillage, moteur essentiel pour la région.